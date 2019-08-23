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موقع CNN يروج لشاطئ "النيزك" بمرسى علم.. ويؤكد: يجذب محبى السفر حول العالم

الجمعة، 23 أغسطس 2019 09:31 م
موقع CNN يروج لشاطئ "النيزك" بمرسى علم.. ويؤكد: يجذب محبى السفر حول العالم صورة أرشيفية
كتبت آمال رسلان

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قام موقع CNN بالعربية بنشر مقالا ترويجيا عن شاطئ "النيزك" الذي يقع على بعد 8 كيلومترات جنوب مدينة مرسى علم، مشيرا إلى أن هذا الشاطئ يعتبر "جنة سرية" تحتضنها مصر ويحظى بالشهرة بين محبي السفر من حول العالم. 
 
شاطئ النيزك بمرسى علم (1)
 
 
وأشارت CNN إلى أن اسم هذا الشاطئ الفريد قد يكون في البداية هو العامل الوحيد الذي يجذبك إليه، ولكن عند زيارته لن تستطيع النظر بعيداً عنه، واصفا إياه بأنه "جوهرة فيروزية ساحرة تحتضنها مصر"، لافتة إلى أن اسم هذا الشاطئ وجماله لا يزالا يجذبان الأشخاص من حول العالم وفقا لما ذكرته الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة والتي أوصت بزيارة محمية "صمداي" للشعاب المرجانية حال التخطيط لزيارة هذا الشاطئ.
شاطئ النيزك بمرسى علم (2)
 
كما تضمن المقال تصريحات للمهندس محمد الجندي الذي يعتبر من الأشخاص الذين قاموا بتوثيق هذا الشاطئ عبر طائرة "درون" خلال زيارته له في أبريل الماضي، حيث أشار إلى أن هذا الشاطئ له شعبية كبيرة أيضاً داخل مصر، وأن أفضل وقت لزيارته هو بين شهرى مارس ومايو.
 
 
هذا وقد قامت شبكة CNN بنشر هذا المقال على الصفحة الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك. 
شاطئ النيزك بمرسى علم (3)
 
وقد أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة في تصريحات لها على أن تنويع منصات الترويج وآليات التسويق لمصر هو أحد المحاور الرئيسية التى يعتمد عليها برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري لتقديم صورة معاصرة وغير نمطية للمقاصد المصرية، مع التركيز على المزج بين جمال مصر والدفء والكرم الذي يتمتع به المصريون.
 
 
 

وزارة السياحة

النيزك

cnn

الترويج للسياحة

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