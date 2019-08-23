موجز6.. الأعلى للإعلام يناقش غدا شكوى القومى للمرأة ضد برنامج ريهام سعيد

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الأعلى للإعلام يناقش غدا شكوى القومى للمرأة ضد برنامج ريهام سعيد.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

كشف بيتر وصفى تاجر ذهب، أن سعر الذهب شهد ارتفاع بقيمة 10 جنيهات فى التعاملات المسائية، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على المعدن النفيس فى تعاملات اليوم الجمعة، لافتا إلى أن سعر أوقية الذهب ارتفع أكثر من 25دولارا حتى الآن.

اختار موقع Trip Advisor الخاص بالسياحة والسفر ، مدينة الغردقة ضمن أفضل 25 وجهة سياحية فى العالم. وحلت الغردقة فى المركز الـ 21 متقدمة على مدينة هونج كونج الصينية وسيدنى باستراليا وتل أبيب الإسرائيلية.

حرص حاج على أن يروى ظمأ قطة وقفت تبحث عن الماء بمحيط المسجد النبوي، حيث جهز كمية من مياه زمزم داخل "كوباية بلاستيك"، ووضعها على الأرض لتشرب منها القطة.

يترقب عشاق الساحرة المستديرة التعرف على هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب فى أوروبا لعام 2019

واصلت قنوات الإخوان سياسة السرقة والسطو على المحتويات الإعلامية المصرية، ولكن هذه المرة ليس دراما وأفلام ولكن برامج دينية، حيث تسعى منابر الجماعة التحريضية إلى سد حالة الفراغ الإعلامى التى تعانى منها خلال الفترة الحالية.

اختارت مجلة تايم الأمريكية جبال البحر الأحمر من أفضل المناطق التى ينبغى زيارتها فى عام 2019.

قال رئيس وكالة البحث والإنقاذ المحلية فى إندونيسيا بودى براشيتو، اليوم الجمعة إن رجال الإنقاذ لا يزالون يبحثون عن 30 شخصا على الأقل فقدوا بعدما اندلع حريق بمركبهم قبالة شواطئ جزيرة "جاوة" الإندونيسية.

أمرت النيابة العامة، بحبس رامى شعث، نجل وزير الخارجية الفلسطينى الأسبق، نبيل شعث، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية الأمل" واتهامه بالانضمام إلى جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون، تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها.

اختارت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، محمد صلاح نجم منتخب مصر في التشكيلة المثالية للمباراة المرتقبة التي تجمع بين ناديى ليفربول وأرسنال في السادسة والنصف مساء غد السبت بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

يسعى نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر لتحقيق رقم جديد على ملعب "أنفيلد" عندما يواجه أرسنال في السادسة والنصف مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

أكد الكابتن ناصر الننى والد اللاعب الدولي محمد الننى لاعب المنتخب الوطني والمحترف فى صفوف نادى أرسنال، أن نجله لم يتلقى أى إخطار حتى الآن من إدارة النادى باستبعاده، أو رحيله عن صفوفه، مشيرا إلى أن نجله مستمر مع فريقه.

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات، الذى حمل رقم 148 لسنة 2019، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه في نهاية دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول.

تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعا طارئا لها غدا السبت، برئاسة جمال شوقى عضو المجلس، للتحقيق فى الشكوى التى تقدم بها المجلس القومى للمرأة ضد برنامج صبايا والذى تقدمه الإعلامية ريهام سعيد على قناة الحياة.

كشف تقرير جديد أن أصحاب الأسلحة فى الولايات المتحدة يستغلون سوق فيس بوك، الذى يعرف بـ Marketplace، لبيع بنادق هجومية مستعملة وأسلحة أخرى، مستخدمين ثغرة فى قواعد الموقع.

تسبب حادث مرور في ضواحي العاصمة التايلندية بانكوك في مقتل شخصين حرقا وأكثر من ألف دجاجة، إثر اصطدام شاحنتين، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

سيدات تختفي الواحدة تلو الآخر، وجثث يتم العثور عليها ما بين الحين والآخر، وأقاويل عديدة تتناثر عن وجود "سفاح" للسيدات بالمنطقة، هكذا كان المشهد في محافظة بني سويف.