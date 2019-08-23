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من انقطاع الطمث إلى الإجهاد.. عوامل تزيد خطر إصابة النساء بأمراض القلب

الجمعة، 23 أغسطس 2019 09:00 م
من انقطاع الطمث إلى الإجهاد.. عوامل تزيد خطر إصابة النساء بأمراض القلب القلب-صورة ارشيفية
كتبت إيناس البنا

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تشير العديد من الأبحاث إلى ارتفاع  خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عند الكثير من النساء بسبب العديد من الضغوط الخارجية والداخلية على الصحة. 
 
 
تشير الأبحاث الحديثة وفقا لتقرير موقع "heart health" إلى أن الكثير  من النساء يعانين من ارتفاع مستوى الكوليسترول، وهو  عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية، في حين أن أمراض القلب واحدة من الأسباب الرئيسية للوفيات بين النساء في جميع أنحاء العالم. 

العلاقة بين انقطاع الطمث وأمراض القلب 

النساء قبل انقطاع الطمث أقل عرضة للإصابة بمرض الشريان التاجي من الرجال بسبب الحماية التي يوفرها هرمون الاستروجين وهو هرمون أنثوي، ولكن يزيد خطر إصابة النساء بأمراض القلب والأوعية الدموية بعد انقطاع الطمث، حيث يكون  خطر الإصابة بأمراض القلب أعلى لدى النساء المصابات بانقطاع الطمث المبكر (قبل سن 50) أو انقطاع الطمث الجراحي ، خاصة عندما يقترن بعوامل الخطر الأخرى مثل:
وجود  تاريخ عائلي من أمراض القلب، الإجهاد الذى يؤثر على الكثير من النساء في الفئة العمرية الإنجابية. 

اجراءات وقائية لمنع أمراض القلب 

 
فيما يلي بعض التدابير الوقائية للمرأة لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب:

الحفاط على مستوى الكوليسترول : 

يزيد ارتفاع الكوليسترول من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، لذا استمرى في مراقبة مستوى الكوليسترول لديك وتناولى الطعام الذي يحتوي على كمية أقل من الملح والزيت. 

ممارسة الرياضة: 

حاول على الاقل ممارسة رياضة المشى  لمدة 30 دقيقة في اليوم ، خمس مرات في الأسبوع للحفاظ على وزنك وقلبك في صحة جيدة. 

تعديل عادات الأكل : 

تجنب تناول الوجبات السريعة والحفاظ على توازن صحي بين السلطات والفواكه في طعامك ولا تأكل وجبات الطعام في وقت متأخر من الليل.

الحصول على قسط كاف من النوم: 

النوم الجيد هو جزء أساسي من الحفاظ على صحة القلب ويكون لمدة 6-8 ساعات جيدة خلال الليل.

اختارى أداة تحديد النسل بحذر: 

يمكن أن تسبب العديد من وسائل منع الحمل زيادة في ضغط الدم وخطر تخثر الدم،  لذا اسألى طبيبك عن الجرعة ونوع وسائل منع الحمل.

الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم الصحيح: 

حافظى على وزنك تحت الفحص لتجنب أمراض مثل مرض السكر، والتي يمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب.

الحفاظ على صحة الأسنان واللثة :

 الحفاظ على صحة الأسنان أمر حيوي للحفاظ على صحة القلب، حيث تؤكد التقارير الطبية ان  الأشخاص الذين يعانون من أمراض اللثة لديهم فرص أكثر في الإصابة بضعف القلب.

فحص القلب :

 قد تعانى  العديد من النساء من وجود أمراض القلب الكامنة دون ظهور اعراض بشكل واضح، من الأفضل زيارة طبيب القلب والخضوع لفحص القلب مرة واحدة على الأقل في 5 سنوات بعد سن 40 للكشف عن أمراض القلب الكامنة.

 


القلب

الاوعية الدموية

انقطاع الطمث

امراض القلب

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