من انقطاع الطمث إلى الإجهاد.. عوامل تزيد خطر إصابة النساء بأمراض القلب

العلاقة بين انقطاع الطمث وأمراض القلب
اجراءات وقائية لمنع أمراض القلب
الحفاط على مستوى الكوليسترول :يزيد ارتفاع الكوليسترول من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، لذا استمرى في مراقبة مستوى الكوليسترول لديك وتناولى الطعام الذي يحتوي على كمية أقل من الملح والزيت.
ممارسة الرياضة:حاول على الاقل ممارسة رياضة المشى لمدة 30 دقيقة في اليوم ، خمس مرات في الأسبوع للحفاظ على وزنك وقلبك في صحة جيدة.
تعديل عادات الأكل :تجنب تناول الوجبات السريعة والحفاظ على توازن صحي بين السلطات والفواكه في طعامك ولا تأكل وجبات الطعام في وقت متأخر من الليل.
الحصول على قسط كاف من النوم:النوم الجيد هو جزء أساسي من الحفاظ على صحة القلب ويكون لمدة 6-8 ساعات جيدة خلال الليل.
اختارى أداة تحديد النسل بحذر:يمكن أن تسبب العديد من وسائل منع الحمل زيادة في ضغط الدم وخطر تخثر الدم، لذا اسألى طبيبك عن الجرعة ونوع وسائل منع الحمل.
الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم الصحيح:حافظى على وزنك تحت الفحص لتجنب أمراض مثل مرض السكر، والتي يمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب.
الحفاظ على صحة الأسنان واللثة :الحفاظ على صحة الأسنان أمر حيوي للحفاظ على صحة القلب، حيث تؤكد التقارير الطبية ان الأشخاص الذين يعانون من أمراض اللثة لديهم فرص أكثر في الإصابة بضعف القلب.
فحص القلب :قد تعانى العديد من النساء من وجود أمراض القلب الكامنة دون ظهور اعراض بشكل واضح، من الأفضل زيارة طبيب القلب والخضوع لفحص القلب مرة واحدة على الأقل في 5 سنوات بعد سن 40 للكشف عن أمراض القلب الكامنة.
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