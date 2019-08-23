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مصر للطيران تستعد لاستقبال طائرة إيرباص جديدة من مصنع "ميربل" بكندا

الجمعة، 23 أغسطس 2019 01:09 م
مصر للطيران تستعد لاستقبال طائرة إيرباص جديدة من مصنع "ميربل" بكندا الطائرة الجديدة
كتبت رحاب نبيل

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تستعد شركة مصر للطيران ، لاستقبال طائرتها الجديدة من طراز إيرباص A220 – 300 ، وذلك بعد اكتمال أول رحلة اختبارية للطائرة  ،والمقرر تسليمها خلال الفترة القليلة المقبلة من مصنع  "ميربل" في كندا.
 
وتعد هذه الطائرة الأولى من أصل 12 طائرة من طراز A220 المقرر تسلميها لشركة مصر للطيران، حيث يوفر هذا الطراز للمسافرين الراحة القصوى أثناء الرحلة، وذلك من خلال تصميمها المبتكر في المقصورة المؤلفة من 134 مقعداً تعد الأوسع في الدرجة الاقتصادية بالمقارنة مع غيرها من الطائرات ضمن فئة الممر الواحد، وتتمتع الطائرة بنوافذ كبيرة لتوفير المزيد من الضوء الطبيعي للمقصورة. وستدخل الطائرة بعد هذه الرحلة في المرحلة النهائية من التجميع قبل تسليمها في الموعد المحدد.
 
ويتميز طراز A220 بكفاءة عالية في استهلاك الوقود وراحة عالية للركاب من خلال هيكل الطائرة العريض، كما يجمع الطراز A220 بين أحدث التقنيات المتقدمة لتوفير ديناميكية هوائية عالية، والمواد عالية الجودة، بالإضافة إلى أحدث محركات توربوفان لشركة "برات آند ويتني" من طراز PW1500G، حيث تعمل هذه المحركات على توفير حرق وقود بنسبة 20٪ على الأقل لكل مقعد مقارنة بطائرات الجيل السابق، وبمدى يصل إلى 3400 ميل بحري (6,300 كم).
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مصر للطيران

إيرباص

مصنع ميربيل

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