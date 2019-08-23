مصرع 4 أشخاص وإصابة 23 آخرين إثر انهيار جدار معبد بالهند

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لقى 4 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب 23 آخرون إثر انهيار جزء من جدار بأحد المعابد فى مدينة (كالكوتا) عاصمة ولاية "البنغال الغربية" شرقى الهند.

وذكرت قناة (إنديا تى في) الهندية اليوم الجمعة أن الحادث وقع أثناء تجمع عدد من الأشخاص للاحتفال بأحد المهرجانات، مشيرة إلى أن السلطات أعلنت تقديم تعويضات مالية لأهالى القتلى والمصابين.

يذكر أن التدافع وقع بعد هطول الأمطار الغزيرة على الولاية، وتسارع المواطنون إلى الاحتماء فى الطرق الضيقة المؤدية إلى المعبد ذات الأسقف المغطاة بالخيرزان، إلا أن الأمطار أدت إلى انهياره.