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مصرع شاب إثر اصطدام دراجة بخارية بعمود كهرباء في الغربية

الجمعة، 23 أغسطس 2019 04:24 م
مصرع شاب إثر اصطدام دراجة بخارية بعمود كهرباء في الغربية اسعاف - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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لقي شاب مصرعة اليوم الجمعة اثر اصطدام دراجتة البخارية بعمود كهرباء بطريق كفر كلا الباب التابعة لمدينة السنطة فى محافظة الغربية .
 
تلقى اللواء محمود حمزة ، مدير امن الغربية اخطارا من مآمور مركز شرطة السنطة يفيد بمصرع " عبد الرحمن رضوان "  مقيم قرية كفركلا الباب إثر تعرضه لحادث اصطدام دراجتة البخارية بعمود كهرباء أمام عزبة الحصة بطريق كفر كلا الباب التابعة لذات الناحية ، تم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة وجرى العرض على النيابة التى صرحت بتسليم الجثة لذوية لدفنة بمقابر اسرته .
 
 

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السنطة

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