مصرع شاب إثر اصطدام دراجة بخارية بعمود كهرباء في الغربية

الغربية محمد طارق

لقي شاب مصرعة اليوم الجمعة اثر اصطدام دراجتة البخارية بعمود كهرباء بطريق كفر كلا الباب التابعة لمدينة السنطة فى محافظة الغربية .

تلقى اللواء محمود حمزة ، مدير امن الغربية اخطارا من مآمور مركز شرطة السنطة يفيد بمصرع " عبد الرحمن رضوان " مقيم قرية كفركلا الباب إثر تعرضه لحادث اصطدام دراجتة البخارية بعمود كهرباء أمام عزبة الحصة بطريق كفر كلا الباب التابعة لذات الناحية ، تم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة وجرى العرض على النيابة التى صرحت بتسليم الجثة لذوية لدفنة بمقابر اسرته .