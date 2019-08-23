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مسئول أوروبى يدعو روسيا وأمريكا لحوار نشط ويحذر من خطورة سباق التسلح

الجمعة، 23 أغسطس 2019 10:31 م
مسئول أوروبى يدعو روسيا وأمريكا لحوار نشط ويحذر من خطورة سباق التسلح أسلحة نووية - ارشيفية
كتب : أحمد علوى

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قال مسئول بالاتحاد الأوروبى، اليوم الجمعة، أن بروكسل دعت روسيا والولايات المتحدة إلى إجراء حوار نشط حول الحد من التسلح ويحذر من سباق تسلح جديد.

وقال المسئول الأوروبى، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، "ندعو الولايات المتحدة وروسيا إلى زيادة تخفيض ترسانتيهما، بما فى ذلك الأسلحة النووية الاستراتيجية وغير الاستراتيجية والمنشورة وغير المنشورة، ونرحب بحوار مبكر ونشط حول مستقبل معاهدة ستارت الجديدة بعد عام 2021 وحول الآليات الأخرى لمراقبة الأسلحة".

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبى شدد مراراً على موقفه من أهمية معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى التى أسهمت مساهمة كبيرة فى الأمن والاستقرار فى أوروبا والعالم" ، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبى جدد التزامه بمراقبة الأسلحة النووية ونزع السلاح النووى بشكل فعال ويمكن التحقق منه من خلال الاتفاقيات".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كلف اليوم الجمعة، وزارتى الدفاع والخارجية، تحليل مستوى التهديد الذى تشكله تجارب الصواريخ الأمريكية على روسيا.

 


امريكا

روسيا

الاتحاد الاوروبى

التسليح

اخبار العالم

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