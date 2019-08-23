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الجمعة، 23 أغسطس 2019 08:30 ص
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مسؤول أمريكى : واشنطن ستفرض بقوة عقوبات على كل من يساعد ناقلة النفط الإيرا نية

الجمعة، 23 أغسطس 2019 08:00 ص
مسؤول أمريكى : واشنطن ستفرض بقوة عقوبات على كل من يساعد ناقلة النفط الإيرا نية ناقلة نفط ايرانية -ارشيفية
أ ش أ

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قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة ستفرض بكل حزم العقوبات على كل من سيساعد ناقلة النفط الإيرانية في البحر المتوسط التي أفرجت عنها مؤخرا سلطات "جبل طارق".

وقال المسؤول - الذي طلب عدم ذكر اسمه - وفقا لقناة " الحرة " الأمريكية، إن الولايات المتحدة ستفرض بقوة عقوبات على الجهات التي تساعد الناقلة بشكل مباشر أو غير مباشر.محذرا الدول من السماح لناقة النفط بالرسو في موانئها.

وأطلقت سلطات "جبل طارق" سراح السفينة التي كانت محتجزة قبالة ساحلها بعد أزمة استمرت لخمسة أسابيع بشأن ما إذا كانت تنقل نفطا إيرانيا إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبى، وبعد إلغاء قرار الاحتجاز بقليل، أمرت محكمة فيدرالية أمريكية باحتجازها لأسباب مختلفة لكن سلطات "جبل طارق" رفضت تنفيذ طلب أمريكي استند لهذا الأمر.


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