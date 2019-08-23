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"مرور أسوان " ترصد 686 مخالفة وتضبط سائق متعاطى مخدرات أثناء القيادة

الجمعة، 23 أغسطس 2019 10:33 م
"مرور أسوان " ترصد 686 مخالفة وتضبط سائق متعاطى مخدرات أثناء القيادة حملة مرورية - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن

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نظمت مديرية أمن أسوان ، اليوم  حملة مرورية  شاركت فيها ادارات المرور والبحث الجنائي ، مدعومة بمجموعات قتالية من  قوات الأمن بأسوان.

تضمن جهود الحملة نشر أكمنة مرورية بمختلف الطرق السريعة والرئيسية وداخل المدن بأنحاء محافظة أسوان أسفرت جهود الحملة عن تحريرنحو 686 مخالفة مرورية متنوعة، وتم ضبط 5مركبات توك توك و5دراجات نارية بدون ترخيص، وتم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان - دائرة مركز شرطة أسوان ،وأسفر الفحص عن ضبط حالة إيجابية لتعاطى مواد مخدرة ، كما تضمنت الجهود  تحرير 150 مخالفة  تجاوز حد السرعة المقررة، والتصالح الفوري في 90 مخالفة  وتحرير140 مخالفة غرامة ونش.

وشملت الجهود أيضا سحب تراخيص 150 حالة لعدم قبول التصالح ، كما أسفرت الحملة عن تحرير210 مخالفة متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.

 

 

 


كمين

مخدرات

ترخيص

مرور اسوان

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