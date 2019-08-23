مجهولان يخطفان حقيبة من طالبة فى الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها، لكشف هوية مجهولين، خطفا حقيبة تحتوى على مبلغ مالى، من طالبة بالهرم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد سرقة مجهولين حقيبة يد من طالبة أثناء سيرها بأحد الشوارع ، ذكرت الطالبة، أنها أثناء سيرها بالشارع، فوجئت بشخصين يستقلان دراجة بخارية، يخطفان حقيبتها، التى تحتوى على مبلغ مالى، وهاتف محمول، وفرا هاربين ، حرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لضبط المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.