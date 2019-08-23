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ما تريد معرفته عن الفحم المنشط لعلاج مشاكل الكلى والتخلص من الغازات

الجمعة، 23 أغسطس 2019 11:00 م
ما تريد معرفته عن الفحم المنشط لعلاج مشاكل الكلى والتخلص من الغازات الفحم
كتبت إيناس البنا

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تنتشر وصفات الفحم النشط فى العديد من مستحضرات التجميل أو الوصفات الطبيعية للشعر والأسنان والبشرة، إلا أنه  أيضا يستخدم فى علاج بعض الحالات الصحية. 
 
 
ووفقا لتقرير موقع "Everyday Health" فإن الفحم المنشط هو إضافة ممتازة لنظامك الغذائي أيضًا، حيث تقدم العديد من المطاعم الآن أطباقًا بها فحم نشط للحصول على مؤثرات بصرية، ولكن  أيضًا هنام العديد من الفوائد الصحية. 

استخدامات الفحم النشط

يستخدم الفحم النشط كعلاج طبي للعديد من المشكلات المتعلقة بالجمال، كما أنه عامل قوي لإزالة السموم ، والذي يعتبر مفيدًا للغاية لعلاج العديد من الأمراض والحالات الصحية.

مشاكل في الكلى

 

وفقا لدراسة يلعب الفحم النشط دورا أساسيا في الحد من أمراض الكلى المزمنة، فهو يساعد على التخلص من السموم من الجسم ، وتعزيز صحة الكلى والحفاظ على حمض اليوريك في الجسم، كما أنه يساعد على تقليل الأضرار المعوية والتهابات  الجسم للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة.

للمشاكل المتعلقة بالغازات

يعتقد العلماء أن الفحم النشط يمكن أن يساعد في تقليل فرص حدوث مشاكل في الأمعاء والغازات المرتبطة به. 

للإسهال

وفقًا للخبراء يُعتقد أن الفحم النشط فعال في علاج الإسهال، حيث يساعد في منع امتصاص البكتيريا، والتي يمكن أن تسبب الإسهال، ومع ذلك لا تأخذ الفحم المنشط مع أدوية الإسهال إلا بعد استشارة الطبيب.

لصحة الفم

إذا كان لديك أسنان صفراء، يمكن أن يكون الفحم النشط علاجًا منزليًا ممتازًا لاستعادة اللمعان، ولهذا الغرض يمكنك استخدام معجون أسنان مع الفحم النشط ، والذي يتوفر الآن بسهولة في السوق. .

لمشاكل الجلد

 يساعدك على التغلب على العديد من مشاكل البشرة، فالفحم النشط  فعال في إزالة رائحة الجسم ، بجانب  حب الشباب والبثور، وفي حالة لدغات البعوض أو الطفح الجلدي.

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