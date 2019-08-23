سوبر كورة
Ads
الجمعة، 23 أغسطس 2019 07:36 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

لو عصافير بطنك بتزقزق.. اعرف أسباب قرقرة المعدة

الجمعة، 23 أغسطس 2019 06:00 ص
لو عصافير بطنك بتزقزق.. اعرف أسباب قرقرة المعدة غازات الامعاء - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرقرة المعدة هو الصوت الذي تصنعه البطن أثناء تحرك الغازات والطعام عبر الأمعاء، ويمكن أن تحدث قرقرة البطن عندما تكون جائعاً، كما يمكن أن تحدث أيضًا بعد الوجبات، وهى من الأشياء الطبيعة التى تحدث فى الجسم، في معظم الأحيان لا يمكن لأحد سماع هذا الصوت، ولكن في بعض الأحيان قد يكون صوته مرتفعاً  للأشخاص من حولك، وفقاً لموقع Very well health.

ووجود "أصوات الأمعاء" أمر مهم، لأنه يعني أن الأمعاء تعمل على هضم الطعام ونقله عبر الجسم، لكن إذا كانت الضوضاء مزعجة أو محرجة، يمكنك تغيير نظامك الغذائي وتجنب الأطعمة التى تسبب الغازات أو المشروبات الغازية.

اسباب قرقرة البطن
اسباب قرقرة البطن

اسباب قرقرة البطن
 

-الأمعاء غالباً ما تكون صاخبة بعد تناول الطعام، وذلك لأن الطعام يتم نقله من خلالها في الليل، عندما ننام ، قد تهدأ هذه الضوضاء إذا لم تحدث عملية هضم نشطة.

-بعد خضوع الشخص لعملية جراحية في البطن، سوف يستمع الطبيب إلى البطن باستخدام سماعة الطبيب، لمعرفة ما إذا كان الأمعاء قد بدأت في العمل بشكل طبيعي مرة أخرى، في كثير من الحالات ، لا يُسمح للمرضى بتناول الطعام أو شرب أي شيء حتى تصدر الأمعاء أصواتًا، بعد ذلك ، يُسمح بالسوائل فى البداية ثم الأطعمة الصلبة.

غياب أصوات الأمعاء
 

عندما تكون هذه الأصوات العادية في الجهاز الهضمي مفقودة ، يطلق عليها "غياب أصوات الأمعاء". إذا لم تصدر المعدة والأمعاء ضوضاء ، فقد يعني ذلك أنها لا تعمل، أو لا تعمل كما ينبغي، يمكن أن يشير هذا النقص في الضوضاء إلى وجود مشكلة في الجهاز الهضمي خاصة إذا كنت تعاني من أعراض أخرى، مثل ألم في البطن أو نزيف من المستقيم.

أسباب الغازات المعوية
 

كل شخص لديه غازات في الأمعاء، كمية الغاز التي يمتلكها الشخص متغيرة إلى حد ما وترتبط بنظامه الغذائي وأيضًا أمراض الجهاز الهضمي التي قد يعاني منها، يمكن أن تحدث الغازات من ابتلاع الكثير من الهواء، أو من العملية المعتادة للأكل المتحلل في الأمعاء الدقيقة.

والغازات نتيجة ثانوية نموذجية لعملية الهضم، لأن البكتيريا الموجودة في الأمعاء تقوم بمعالجة الأطعمة غير القابلة للهضم ، خاصة تلك التي تحتوي على الكربوهيدرات.


اسباب قرقرة المعدة

اصوات المعدة

اصوات البطن

اسباب قرقرة البطن

قرقرة البطن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد مد فترة القبول.. تعرف على شروط التحاق خريجى الجامعات بالشرطة

بعد مد فترة القبول.. تعرف على شروط التحاق خريجى الجامعات بالشرطة

ماذا قالت محكمة النقض عن صلاحيات مأمورى الضبط القضائى؟

ماذا قالت محكمة النقض عن صلاحيات مأمورى الضبط القضائى؟

اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن 7 مناطق بالهرم.. تعرف عليها

اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن 7 مناطق بالهرم.. تعرف عليها

6 ضوابط لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات فى القانون الجديد

6 ضوابط لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات فى القانون الجديد

كوكب المريخ يقع بأقرب نقطة من الزهرة فى اقتران مذهل بالسماء غدًا

كوكب المريخ يقع بأقرب نقطة من الزهرة فى اقتران مذهل بالسماء غدًا

تعرف على سجل العار للإرهابى طارق الزمر عضو شورى الجماعة الإسلامية

تعرف على سجل العار للإرهابى طارق الزمر عضو شورى الجماعة الإسلامية

الرطوبة ترتفع من جديد.. اعرف توقعات طقس "الويك إند" بالجمهورية × 17 معلومة

الرطوبة ترتفع من جديد.. اعرف توقعات طقس "الويك إند" بالجمهورية × 17 معلومة

خلى بالك.. السجن المشدد عقوبة احتكار وبيع السلع بأعلى من سعرها

خلى بالك.. السجن المشدد عقوبة احتكار وبيع السلع بأعلى من سعرها

اليوم.. عودة 2006 حجاج من أعضاء الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن

اليوم.. عودة 2006 حجاج من أعضاء الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن

قبل 24 ساعة من انطلاقها.. تعرف على قمة مجموعة السبع فى 10 نقاط

قبل 24 ساعة من انطلاقها.. تعرف على قمة مجموعة السبع فى 10 نقاط

تعرف على تفاصيل رسالة روسية عثر عليها مريكى داخل زجاجة شمبانيا

تعرف على تفاصيل رسالة روسية عثر عليها مريكى داخل زجاجة شمبانيا

القومية للأنفاق تعلن انتهاء تنفيذ محطة مترو هليوبوليس وافتتاحها أكتوبر المقبل

القومية للأنفاق تعلن انتهاء تنفيذ محطة مترو هليوبوليس وافتتاحها أكتوبر المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة