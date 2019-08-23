لو عصافير بطنك بتزقزق.. اعرف أسباب قرقرة المعدة

كتبت فاطمة خليل

قرقرة المعدة هو الصوت الذي تصنعه البطن أثناء تحرك الغازات والطعام عبر الأمعاء، ويمكن أن تحدث قرقرة البطن عندما تكون جائعاً، كما يمكن أن تحدث أيضًا بعد الوجبات، وهى من الأشياء الطبيعة التى تحدث فى الجسم، في معظم الأحيان لا يمكن لأحد سماع هذا الصوت، ولكن في بعض الأحيان قد يكون صوته مرتفعاً للأشخاص من حولك، وفقاً لموقع Very well health.

ووجود "أصوات الأمعاء" أمر مهم، لأنه يعني أن الأمعاء تعمل على هضم الطعام ونقله عبر الجسم، لكن إذا كانت الضوضاء مزعجة أو محرجة، يمكنك تغيير نظامك الغذائي وتجنب الأطعمة التى تسبب الغازات أو المشروبات الغازية.



اسباب قرقرة البطن

اسباب قرقرة البطن



-الأمعاء غالباً ما تكون صاخبة بعد تناول الطعام، وذلك لأن الطعام يتم نقله من خلالها في الليل، عندما ننام ، قد تهدأ هذه الضوضاء إذا لم تحدث عملية هضم نشطة.

-بعد خضوع الشخص لعملية جراحية في البطن، سوف يستمع الطبيب إلى البطن باستخدام سماعة الطبيب، لمعرفة ما إذا كان الأمعاء قد بدأت في العمل بشكل طبيعي مرة أخرى، في كثير من الحالات ، لا يُسمح للمرضى بتناول الطعام أو شرب أي شيء حتى تصدر الأمعاء أصواتًا، بعد ذلك ، يُسمح بالسوائل فى البداية ثم الأطعمة الصلبة.

غياب أصوات الأمعاء



عندما تكون هذه الأصوات العادية في الجهاز الهضمي مفقودة ، يطلق عليها "غياب أصوات الأمعاء". إذا لم تصدر المعدة والأمعاء ضوضاء ، فقد يعني ذلك أنها لا تعمل، أو لا تعمل كما ينبغي، يمكن أن يشير هذا النقص في الضوضاء إلى وجود مشكلة في الجهاز الهضمي خاصة إذا كنت تعاني من أعراض أخرى، مثل ألم في البطن أو نزيف من المستقيم.

أسباب الغازات المعوية



كل شخص لديه غازات في الأمعاء، كمية الغاز التي يمتلكها الشخص متغيرة إلى حد ما وترتبط بنظامه الغذائي وأيضًا أمراض الجهاز الهضمي التي قد يعاني منها، يمكن أن تحدث الغازات من ابتلاع الكثير من الهواء، أو من العملية المعتادة للأكل المتحلل في الأمعاء الدقيقة.

والغازات نتيجة ثانوية نموذجية لعملية الهضم، لأن البكتيريا الموجودة في الأمعاء تقوم بمعالجة الأطعمة غير القابلة للهضم ، خاصة تلك التي تحتوي على الكربوهيدرات.