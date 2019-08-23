كيف يقود السيسى ثورة فى المحليات؟.. غدا بـ"اليوم السابع"

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، أهم كلمات الرئيس لإحداث تغيير جذرى فى نظام الإدارة المحلية.. كيف يقود السيسى ثورة فى المحليات؟.. إذا أردنا أن نحارب الفساد بشكل حقيقى ونمكن الشباب فلابد من إنجاز انتخابات المحليات.. أنا ضد الفوضى والإهمال.. محدش يتعرض للدولة فى مصلحة المواطنين.. أى أرض تم الاستيلاء عليها مش هاسيبها لحد.

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