كل ما تريد معرفته عن "مسكن الحضانة" ومتى يحق للمطلقة الحصول عليه

كتب أحمد الجعفرى

يحق للسيدة المطلقة الحصول على مسكن لأبنائها الأطفال المسئولين قانونًا من والدهم رغم الانفصال.

ويرصد "اليوم السابع" أبرز معلومات عن مسكن الحضانة.

حق الأولاد فى مسكن الحضانة غير مرتبط بطلاق الزوجة خلعًا أو طلاق بمحكمة أو طلاق غيابى.

حق الأولاد ثابت فى الاقامة بمسكن حضانة مملوك للأب أو مستأجر بشرط تحمل تكاليفه كاملة.

للزوجة الحق فى الحصول على مسكن حضانة تستطيع ممارسة دورها فيه كحاضنة.

يشترط أن يكون مسكن الحضانة تأمن فيه الزوجة على نفسها وعلى من يقع تحت حضانتها

للزوجة حق الاختيار بالحصول على أجر مسكن بديل لمسكن الحضانة.