قوات الجيش السورى تحاصر نقطة المراقبة التركية جنوب مدينة إدلب

كتب : أحمد جمعة

فرضت قوات الجيش السورى فجر الجمعة، سيطرتها على بلدة كفرزيتا وتلال شرق نقطة المراقبة التركية في قرية مورك بريف حماة، والمعروفة بالنقطة الثامنة.

في التفاصيل، تمكن الجيش السورى من محاصرة نقطة المراقبة التركية الواقعة جنوب إدلب، بعد إحرازه تقدما ميدانيا في المنطقة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كذلك أشار المرصد أن هذه أول مرة منذ عام 2012 التي تسيطر فيها قوات الجيش السورى على بلدات وقرى ريف حماة الشمالي، حيث حاصرت نقطة المراقبة التركية ومن معها من مقاتلين في بلدة مورك.