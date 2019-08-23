قبل 24 ساعة من انطلاقها.. تعرف على قمة مجموعة السبع فى 10 نقاط

كتب : أحمد علوى

تستقبل مدينة بياريتز الفرنسية بعد ساعات قمة مجموعة الدول الصناعية السبع، المعروفة إعلاميا بـ"G7"، والتى من المفترض أن يشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد دعوة مصر لحضور القمة والتى تعكس رسالة واضحة على نهوض مصر اقتصاديًا.



وفيما يلى تعرف على أبرز 10 معلومات عن قمة "G7

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- تقام هذا العام فى مدينة بياريتز الفرنسية فى الفترة ما بين 24 و26 من أغسطس الجارى.

- يشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى وفقاً لما أعلنت عنه السفارة الفرنسية بالقاهرة.

- تشارك روسيا فى القمة العالمية بعد استبعادها منها فى 2014.

- تجتمع بشكل سنوى لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بالاقتصاد العالمى.

- انطلقت (G7) بنسختها الـ44 فى مقاطعة "كيبك" جنوب شرقى كندا فى يونيومن العام الماضى.

- مكافحة عدم المساواة فى المصير (النوع، التعليم، الصحة).

- تنفيذ انتقال بيئى عادل يركز على الحفاظ على التنوع البيولوجى والمحيطات.

- العمل من أجل السلام والتهديدات الأمنية والإرهاب.

- مناقشة الاستغلال الأخلاقى للفرص التى تتيحها التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعى.

- تجديد شراكة أكثر إنصافا مع أفريقيا.

ويشارك فى تأمين الحدث العالمى أكثر من 13 ألفا من رجال الشرطة الفرنسية، إضافة إلى مشاركة عناصر من الشرطة الإسبانية.