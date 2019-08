فيديو وصور.. حرائق هائلة تضرب غابات الأمازون والمدن تُغطى بالدخان

تتواصل الضغوط الدولية على الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو للتحرك من أجل حماية غابات الأمازون واحتواء الحرائق الهائلة التي تشهدها منذ أكثر من 3 أسابيع.

وأكد الرئيس الفرنسى أنه سيبحث مع قادة مجموعة السبع في قمتهم فى بياريس قضية حرائق الغابات في الأمازون التي تعتبر "رئة الأرض".

وأطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عبر موقع تويتر، حملة النداءات لإنقاذ الأمازون، معبرا عن "القلق العميق" من الحرائق في أكبر غابة استوائية فى العالم يقع ستون بالمئة منها فى البرازيل.

وقال "في خضم أزمة مناخية عالمية، لا يمكننا تحمّل أن تلحق أضرار بمصدر رئيسي للأوكسيجين والتنوع البيئي"، وطالب "بحماية" غابات الأمازون.

We are very saddened on what is happening in amazon. one of the things we can do is pray for them. it is collective & individual responsibility to preserve & tend to the world in which we all live remember that we only have one home.#PrayForTheAmazon#اچھے_الفاظ @MrWaqasAkram pic.twitter.com/Xob1KfHMoG