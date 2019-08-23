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فيديو وصور.. حرائق هائلة تضرب غابات الأمازون والمدن تُغطى بالدخان

الجمعة، 23 أغسطس 2019 01:38 م
فيديو وصور.. حرائق هائلة تضرب غابات الأمازون والمدن تُغطى بالدخان فيل يحترق
كتب محمد جمال

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تتواصل الضغوط الدولية على الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو للتحرك من أجل حماية غابات الأمازون واحتواء الحرائق الهائلة التي تشهدها منذ أكثر من 3 أسابيع.

وأكد الرئيس الفرنسى أنه سيبحث مع قادة مجموعة السبع في قمتهم فى بياريس قضية حرائق الغابات في الأمازون التي تعتبر "رئة الأرض".

وأطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عبر موقع تويتر، حملة النداءات لإنقاذ الأمازون، معبرا عن "القلق العميق" من الحرائق في أكبر غابة استوائية فى العالم يقع ستون بالمئة منها فى البرازيل.

وقال "في خضم أزمة مناخية عالمية، لا يمكننا تحمّل أن تلحق أضرار بمصدر رئيسي للأوكسيجين والتنوع البيئي"، وطالب "بحماية" غابات الأمازون.

 

 

اشتعال النيران فى فيل بغابات الأمازون
اشتعال النيران فى فيل بغابات الأمازون

 

الحرائق
الحرائق

 

النيران تأكل الأخضر واليابس
النيران تأكل الأخضر واليابس

 

النيران تأكل الأشجار
النيران تأكل الأشجار

 

النيران تلتهم الأشجار
النيران تلتهم الأشجار

 

النيران
النيران

 

تفحم الحيوانات
تفحم الحيوانات

 

جانب من الحرائق
جانب من الحرائق

 

 

جانب من النيران
جانب من النيران

 

حرائق الغابات فى الأمازون
حرائق الغابات فى الأمازون

 

حرائق الغابات
حرائق الغابات

 

حرائق غابات الأمازون
حرائق غابات الأمازون

 

غابات الأمازون
غابات الأمازون

 

محاولات الإطفاء
محاولات الإطفاء

 


الأمازون

حرائق الأمازون

البرازيل

غابات الأمازون

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