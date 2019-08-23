فيديو .. طبيبة بيطرية تجهز عيادة متنقلةلإسعاف الحيوانات فى لبنان

كتب : أحمد علوى

استطاعت الطبيبة البيطرية اللبنانية ماريا المعلم من تجهيز عيادة بيطرية متنقلة تقدم جميع الخدمات الطبية وخدمات الرعاية للحيوانات الأليفة، فى مختلف المناطق اللبنانية ، وتحتوى العيادة المتنقلة على مختبر طبى لإجراء الفحوصات المخبرية للحيوانات، وأقفاص، ومكان لفحص الحيوان، ومتجر صغير.

قالت الطبيبة البيطرية ماريا المعلم لوكالة "سبوتنيك" الروسية، "قمت بتجهيز عيادتى البيطرية التى هى عبارة عن حافلة كبيرة أقودها بنفسى، وهى أول عيادة متنقلة فى لبنان تقدم خدماتها للحالات الحرجة، وللأشخاص الذين ليس لديهم الوقت الكافى للذهاب إلى العيادة، وكذلك فى بعض الأحيان لصعوبة نقل الحيوانات من المنزل إلى العيادات خاصة القطط والحيوانات الكبيرة فى السن" ، وتشير إلى أن الهدف من العيادة المتنقلة هى الوصول إلى مربى الحيوانات الأليفة، لتوفير أفضل الخدمات الصحية لهم بأسرع وقت، على مدار 24 ساعة.

وأضافت الطبيبة البيطرية: "الفكرة راودتنى منذ أن كنت فى الجامعة أدرس، وعندما كنت صغيرة كانت لدى قطة وكنت أجد صعوبة فى أخذها عند الطبيب البيطرى لأنها برية، الفكرة تبلورت فى رأسى منذ أن تخرجت وعملت على إنجاحها"، مشيرة إلى أن تجهيز الحافلة المتنقلة أخذ تقريباً سنة مع إجراء كل الأوراق القانونية، والحافلة من الداخل تم تجهيزها خلال 6 أشهر".

وتابعت قائلة: "تقريبا أعمل ما بوسعى لتغطية كافة المناطق اللبنانية على المواعيد، وأقدم جميع الخدمات فى العيادة المتنقلة، كالكشف المنزلى، العناية الطبية، الفحوصات العامة، فحص الدم، تنظيف الأسنان، العمليات الصغيرة وغيرها، وفى الحالات الصعبة نعمل على نقل الحيوانات إلى العيادات البيطرية المنتشرة فى كافة المناطق اللبنانية".

ولفتت المعلم ، إلى أن هناك عدة صعوبات تواجه فى عملها لا سيما زحمة المرور على الطرق وضيقها، وصعوبة تقسيم المناطق لعدم قدرتها على تغطية جميع المناطق اللبنانية.