الرئيسية أخبار عاجلة فيديو.. حاج يروى ظمأ قطة أثناء بحثها عن الماء بمحيط المسجد النبوى الجمعة، 23 أغسطس 2019 04:03 م القطة كتب محمود عبد الراضي مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء حرص حاج على أن يروى ظمأ قطة وقفت تبحث عن الماء بمحيط المسجد النبوي، حيث جهز كمية من مياه زمزم داخل "كوباية بلاستيك"، ووضعها على الأرض لتشرب منها القطة. وتتوفر صنابير مياه زمزم بمحيط المسجد النبوي بكثرة، حيث يحرص الحجاج على الشرب منها. قطة زمزم مياه زمزم مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة الصحة: عيادات البعثة الطبية للحج قدمت خدماتها العلاجية لـ75319 حاجاً مصرياً الجمعة، 23 أغسطس 2019 12:54 م مشاعر ممزوجة بالحزن والفرح لضيوف الرحمن بعد مغادرتهم المدينة المنورة.. ركب الحجيج يتوجه للقاهرة عقب انتهاء موسم الحج.. اللواء عمرو لطفى: تيسيرات لكبار السن والمرضى.. وبعثة التضامن: عودة 580 حاجا اليوم الجمعة، 23 أغسطس 2019 10:00 ص معرض صور معالم من الحج يواصل استقبال الحجاج المغادرين للسعودية الجمعة، 23 أغسطس 2019 03:20 ص اليوم.. عودة 2006 حجاج من أعضاء الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن الجمعة، 23 أغسطس 2019 02:00 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع فيديو جراف.. رونالدو يتصدر السجل الذهبى لجائزة أفضل لاعب فى أوروبا محمد رمضان يشوق جمهوره قبل ساعات من حفلته فى الساحل الشمالى س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى واطلع بره بدورى الأبطال الليلة ماذا يحتاج الأهلى من مواجهة اطلع بره الليلة؟.. حجز تذكرة التأهل لدور الـ32 بدورى الأبطال.. استعادة الثقة بعد وداع الكأس.. الاطمئنان على جاهزية الصفقات الجديدة.. شكل جديد للفريق بعد رحيل لاسارتى.. واختبار الدكة التشكيل المتوقع للأهلى أمام اطلع بره فى دورى أبطال أفريقيا فيديو معلوماتى.. الشيكولاتة البيضاء مش تسالى.. تمنع إصابتك بـ5 أمراض تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الداخلية تزيل تعديات على أملاك الدولة بـ3 محافظات تعرف على محاور النيل الجارى تنفيذها لربط شرق وغرب الصعيد × 6 معلومات الأرصاد: طقس حار على معظم الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة بعد مد فترة القبول.. تعرف على شروط التحاق خريجى الجامعات بالشرطة ماذا قالت محكمة النقض عن صلاحيات مأمورى الضبط القضائى؟ اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن 7 مناطق بالهرم.. تعرف عليها المزيد من Trending Plus
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