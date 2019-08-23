فيديو.. حاج يروى ظمأ قطة أثناء بحثها عن الماء بمحيط المسجد النبوى

كتب محمود عبد الراضي

حرص حاج على أن يروى ظمأ قطة وقفت تبحث عن الماء بمحيط المسجد النبوي، حيث جهز كمية من مياه زمزم داخل "كوباية بلاستيك"، ووضعها على الأرض لتشرب منها القطة.

وتتوفر صنابير مياه زمزم بمحيط المسجد النبوي بكثرة، حيث يحرص الحجاج على الشرب منها.