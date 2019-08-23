فرنسا: مستشارو مجموعة السبع يناقشون "إجراءات ملموسة" بشأن حرائق الأمازون

بياريتس (رويترز)

قال مصدر دبلوماسى فرنسى، اليوم الجمعة، إن مستشارين لقادة دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى يناقشون اتخاذ إجراءات ملموسة حيال حرائق غابات الأمازون خلال قمة المجموعة فى فرنسا.

وأضاف المصدر لرويترز "نعمل على مستوى المستشارين لاتخاذ مبادرات ملموسة بشأن الأمازون فى إطار مجموعة السبع... المحادثات جارية".

وضغط الاتحاد الأوروبى اليوم الجمعة على الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو للتحرك للحد من الحرائق التى تستعر فى غابات الأمازون المطيرة، وقالت أيرلندا وفرنسا بالفعل إنهما قد تعطلان اتفاقا تجاريا مع مجموعة ميركوسور فى أمريكا اللاتينية.