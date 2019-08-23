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فرنسا تدعو الهند إلى تبنى الحوار مع باكستان لإنهاء الأزمة الراهنة في كشمير

الجمعة، 23 أغسطس 2019 12:12 ص
فرنسا تدعو الهند إلى تبنى الحوار مع باكستان لإنهاء الأزمة الراهنة في كشمير الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون
أ ش أ

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دعت فرنسا، الهند إلى تبنى الحوار مع باكستان طريقا لإنهاء الأزمة الراهنة بشأن إقليم كشمير المتنازع عليه بين الدولتين.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، امس الخميس، في باريس مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حيث تناولا أيضا القضايا المتعلقة بتغير المناخ والقضايا الأخرى المطروحة على القمة القادمة لمجموعة الدول السبع الكبرى، والتي من المقرر أن تعقد في فرنسا.

وشدد ماكرون - حسبما أوردت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية - على أهمية قيام الهند وباكستان بحل خلافاتها بشكل ثنائى وتفادي التصعيد.

تجدر الإشارة إلى أن بلدة بياريتز الفرنسية الواقعة على بعد 50 كيلومترا من الحدود الأسبانية سوف تستضيف قمة مجموعة الدول السبع الكبرى التي يشارك فيها مودى بصفة "ضيف خاص".


فرنسا

الرئيس الفرنسى

مارون

الهند

باكستان

كشمير

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