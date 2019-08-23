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عشان صحتك النفسية.. 5 أشياء تخلص منها للقضاء على التوتر والإجهاد

الجمعة، 23 أغسطس 2019 07:00 ص
عشان صحتك النفسية.. 5 أشياء تخلص منها للقضاء على التوتر والإجهاد التوتر - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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كلنا نمر ببعض المواقف العصيبة والصعبة التى يمكن أن تجعلنا نشعر بالتوتر والضغط النفسى المستمر، وقد نعاني من إجهاد مزمن دون إدراك لذلك، وفى هذا التقرير نقدم أبرز الأشياء التى يجب أن تتخلص منها للقضاء على مصادر التوتر والإجهاد النفسى بحياتك، وفقاً لموقع "Very well".

الاجهاد
الاجهاد

تخلص من العلاقات السامة

العلاقات السامة فى حياتك سواء كانت علاقة عاطفية أو الأصدقاء أو مع فرد من أفراد العائلة، يجب أن توقف حلقة التدمير الذى يحدث فى نفسك بسبب مثل هذه العلاقات التى تستنزف طاقتك أو تجعلك تبرر كل شىء تقوم به أو تدمر حياتك، ويجب أن تنهى مثل هذه العلاقات أو تحاول حل هذه الصراعات التى تسبب لك الضغط النفسى والقلق والغضب والإجهاد المزمن، وكل ذلك يمكن أن يؤثر سلبا على سعادتك وصحتك.

من خلال تحديد علاقاتك السامة والعمل على تحسينها أو إنهائها، يمكنك تقليل أو القضاء على المواقف الأكثر إرهاقًا التي قد تواجهها.

تخلص من الفوضى فى المكان الذى تعيش به
 

تخلص من الأشياء التى تسبب الفوضى والتشوش فى منزلك، حيث أن الفوضى وعدم التنظيم يمكن أن تسهم بشكل كبير في التوتر الذى تشهر به، مجرد الجلوس في مكان مليء بالفوضى قد يؤدي إلى استنزاف طاقتك العقلية  والنفسية.

تخلص من الفوضى في نمط حياتك
 

إذا كنت مثل معظم الناس، فبعض الفوضى في حياتك تشمل ضياع الوقت فى أشياء غير مفيدة، اتباع عادات غير صحي، الموافقة على أشياء لا تخصك وعدم تفويض الأعمال لأصحابها،  كل هذه هي الأشياء تسبب الإجهاد والضغط النفسى.

 قلل من الاجهاد فى عملك
 

يمكن أن يؤدي الإرهاق إلى نقص المناعة، وانخفاض الإنتاجية ، كما يمكن أن تساهم بعض عوامل الوظيفة ونمط الحياة في حدوث الإرهاق، بما في ذلك المواقف التي تشعر فيها بعدم التحكم، لذا تجنب الأشياء التى تزيد شعورك بالإرهاق فى العمل.

تخلص من نمط التفكير السلبى
 

يمكن أن تتسبب الضغوطات الناتجة عن التصرف الخاطئ في تفاقم الأمور، أنماط التفكير السلبية يمكن أن تجعل الموقف المجهد يشعرك بمزيد من الإجهاد، أو قد يجعل المواقف غير المهددة تشعرك بالتوتر.

 


طرق للتخلص من التوتر

التخلص من الاجهاد

التوتر

الاجهاد

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