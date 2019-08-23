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ضبط 896 هارب من أحكام قضائية بأسوان

الجمعة، 23 أغسطس 2019 09:46 م
ضبط 896 هارب من أحكام قضائية بأسوان حملة أمنية - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن

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شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام  وضباط الأقسام والمراكز بأسوان ، حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت  الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان، تضمنت الجهود ضبط  896 هارب من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.

 تمكن رجال تنفيذ الأحكام من ضبط  199 هارب من جنح الحبس الجزئي، وضبط 32 هاربين من جنح الحبس المستأنف، كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 473   صادر ضدهم أحكام بالغرامات، و   189  محكوم عليهم في جنح المخالفات ، تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط.

 

 


تنفيذ احكام

أحكام قضائية بأسوان

المباحث الجنائيه

سرقة

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