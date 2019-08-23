سوبر كورة
Ads
الجمعة، 23 أغسطس 2019 03:35 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

ضبط 4327 هاربا من أحكام وتحصيل 112611 غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الجمعة، 23 أغسطس 2019 02:35 ص
ضبط 4327 هاربا من أحكام وتحصيل 112611 غرامات فى حملة أمنية بالغربية حملة أمنية - ارشيفية
الغربية ــ عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، والعميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

أسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 4327 متهما، منهم 1252 حكما جزئيا، و 143 حكم مستأنف، و2871 حكم غرامات، 53 حكم مخالفات، وضبط 8 متهمين هاربين من جناية منهم متهم هارب من مؤبد كما تم تحصيل 112 ألفا 611 جنيهات غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.


مدير امن الغربية مدير المباحث الجنائية حملة تنفيذ الأحكام النيابة العامة

مدير امن الغربية

مدير المباحث الجنائية

حملة تنفيذ الأحكام

النيابة العامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على سجل العار للإرهابى طارق الزمر عضو شورى الجماعة الإسلامية

تعرف على سجل العار للإرهابى طارق الزمر عضو شورى الجماعة الإسلامية

الرطوبة ترتفع من جديد.. اعرف توقعات طقس "الويك إند" بالجمهورية × 17 معلومة

الرطوبة ترتفع من جديد.. اعرف توقعات طقس "الويك إند" بالجمهورية × 17 معلومة

خلى بالك.. السجن المشدد عقوبة احتكار وبيع السلع بأعلى من سعرها

خلى بالك.. السجن المشدد عقوبة احتكار وبيع السلع بأعلى من سعرها

اليوم.. عودة 2006 حجاج من أعضاء الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن

اليوم.. عودة 2006 حجاج من أعضاء الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن

قبل 24 ساعة من انطلاقها.. تعرف على قمة مجموعة السبع فى 10 نقاط

قبل 24 ساعة من انطلاقها.. تعرف على قمة مجموعة السبع فى 10 نقاط

تعرف على تفاصيل رسالة روسية عثر عليها مريكى داخل زجاجة شمبانيا

تعرف على تفاصيل رسالة روسية عثر عليها مريكى داخل زجاجة شمبانيا

القومية للأنفاق تعلن انتهاء تنفيذ محطة مترو هليوبوليس وافتتاحها أكتوبر المقبل

القومية للأنفاق تعلن انتهاء تنفيذ محطة مترو هليوبوليس وافتتاحها أكتوبر المقبل

5 معلومات عن مباراة الأهلى وأطلع برة الليلة فى إياب الـ64 لبطولة افريقيا

5 معلومات عن مباراة الأهلى وأطلع برة الليلة فى إياب الـ64 لبطولة افريقيا

في أقل من شهر.. فيلم Scary Stories to Tell in the Dark يحقق 57 مليون دولار

في أقل من شهر.. فيلم Scary Stories to Tell in the Dark يحقق 57 مليون دولار

الأرسنال يمنح الننى الضوء الأخضر للرحيل قبل نهاية الميركاتو

الأرسنال يمنح الننى الضوء الأخضر للرحيل قبل نهاية الميركاتو

5 جرائم حرض عليها شيوخ الإخوان فى وثيقة الدم.. تعرف عليها

5 جرائم حرض عليها شيوخ الإخوان فى وثيقة الدم.. تعرف عليها

9 حالات يترتب عليها قطع المعاش فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

9 حالات يترتب عليها قطع المعاش فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة