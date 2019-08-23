ضبط 4327 هاربا من أحكام وتحصيل 112611 غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الغربية ــ عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، والعميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

أسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 4327 متهما، منهم 1252 حكما جزئيا، و 143 حكم مستأنف، و2871 حكم غرامات، 53 حكم مخالفات، وضبط 8 متهمين هاربين من جناية منهم متهم هارب من مؤبد كما تم تحصيل 112 ألفا 611 جنيهات غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.