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ضبط 4 طن سجق وجلود دواجن غير صالحة فى حملات تموينية

الجمعة، 23 أغسطس 2019 01:24 م
ضبط 4 طن سجق وجلود دواجن غير صالحة فى حملات تموينية لحوم فاسدة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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شنت شرطة التموين، حملات مكبرة لمكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

وأسفرت جهود أقسام وإدارات شرطة التموين والتجارة بمختلف المحافظات، عن ضبط 1126 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وتمكنت الحملات من  ضبط مالك ثلاجة تابعة لإحدى الشركات الغير مرخصة لتجارة اللحوم، بمحافظة القليوبية، لحيازته (4,845 أربعة أطنان وثمانمائة وخمسة وأربعون كيلو جرام "دهون حيوانية، سجق، جلود دواجن")، معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، كما جاء بتقرير اللجنة المرافقة للحملة من الطب البشرى ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة.

وضبط مسئول إحدى الشركات الغير مرخصة للاستثمار والصناعة، بمحافظة البحيرة لحيازته (1,970 واحد طن وتسعمائة وسبعون كيلو جرام "حلوى جافة"، 661050 ستمائة وواحد وستون ألف وخمسون عبوة "حلوى جافة" منتج نهائى "، مدون عليها إحدى الأسماء التجارية بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية "، 1,303 طن "مكسبات طعم، دقيق فاخر، سكر، عسل جلوكوز" مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، بالإضافة إلى كميات كبيرة من العبوات الفارغة لزوم التعبئة والتغليف).

 

ونجحت الحملات فى ضبط مسئول إحدى المصانع الغير مرخصة لتعبئة زيت الزيتون، بمحافظة البحيرة لحيازته وتجميعه بالمصنع كمية قدرها ("100" مائة طن "زيت زيتون" معبأ داخل تنكات بدون مستندات تدل على مصدرها، "250" مائتان وخمسون كيلو جرام "زيت زيتون" معبأة داخل عبوات مدون عليها إحدى الأسماء التجارية بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية).

 

وضبط مالك إحدى المصانع الغير مرخصة لإنتاج وتعبئة ملح الطعام بمحافظة الإسكندرية، لحيازته وتجميعه كمية قدرها ("8" ثمانى طن "ملح سياحات" مخصص للأغراض الصناعية – محظور إستخدامه فى الأغراض الغذائية وغير صالح للإستهلاك الآدمى).

 

وضبط مالك إحدى المخازن الغير مرخصة لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة الشرقية، لحيازته وتجميعه كمية قدرها ("10" عشرة أطنان "أعلاف حيوانية")، معبأة داخل شكائر بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية أو مستندات تدل على مصدرها، وضبط مالك مخبز بلدى بمحافظة القاهرة، لتصرفه فى ("51,950" واحد وخمسون طن وتسعمائة وخمسون كيلو جرام "دقيق بلدى")، ببيعها فى السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز، والتلاعب فى السجلات الخاصة بتحركات الدقيق والتصرف فيها لحسابه الشخصى واستيلائه على أموال الدعم وتحقيق أرباحاً غير مشروعة.

 

 

 

 

 


شرطة التموين

سلع مجهولة المصدر

مالك مخبز

اموال الدعم

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