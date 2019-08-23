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ضبط 4 تجار عملة بحوزتهم آلاف العملات الأجنبية بالسوق السوداء

الجمعة، 23 أغسطس 2019 12:25 م
ضبط 4 تجار عملة بحوزتهم آلاف العملات الأجنبية بالسوق السوداء عملات-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت مباحث الأموال العامة، في ضبط 4 أشخاص بمحافظة الجيزة، لقيامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفى.
 

جاء ذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها، فى مجال مُكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعامل بالنقد الأجنبى، خارج نطاق البنوك المُعتمدة بالمُخالفة للقانون، والعمل على استهداف وضبط مرتكبيها.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب، بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (شخص حاصل على بكالوريوس تجارة - مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة، وشخص حاصل على بكالوريوس خدمة إجتماعية - مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى، وآخر بدون عمل - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم "بمحافظة القاهرة") بممارسة نشاط واسع فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفية، بأسعار السوق السوداء، من خلال شقة سكنية، قام الأول باستئجارها لممارسة ذلك النشاط غير المشروع بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الدقى، بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين، وضبطهم حال تعاملهم مع أحد المصادر السرية داخل الشقة المُشار إليها، وضُبط بحوزتهم مبالغ مالية قدرها ("37245" سبعة وثلاثون ألف ومائتين وخمسة وأربعون دولار أمريكى، "298885" مائتان وثمانية وتسعون ألف وثمانمائة وخمسة وثمانين جنيه مصرى، "865" ثمانمائة وخمسة وستون يورو ، "110" مائة وعشرة جنيه إسترلينى)، بالإضافة إلى ماكينة عد نقود و (2) هاتف محمول تم فحصها بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة، والتى أسفرت عن احتوائهما لرسائل ومحادثات دالة على قيام المتهمين، بممارسة نشاطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بصحة الواقعة.

ومن ناحيةٍ آخرى ، أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة قيام أحد الأشخاص (بدون عمل – مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى "بمحافظة الجيزة") بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، متخذاً من محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبحوزته مبالغ مالية قدرها ("2700" دولار أمريكى، "1030" ريال سعودى، "1000" درهم إماراتى، "2000" دينار جزائرى، "12300" جنيه مصرى) وبمواجهته إعترف بنشاطه غير المشروع فى مجال الإتجار بالنقد خارج نطاق السوق المصرفى، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من حصيلة نشاطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

 

 

 

 


عملة

الاتجار في العملة

حملات امنية

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