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ضبط 3006 هاربا من تنفيذ أحكام فى حملة أمنية بالغربية

الجمعة، 23 أغسطس 2019 09:00 م
ضبط 3006 هاربا من تنفيذ أحكام فى حملة أمنية بالغربية حملة أمنية - أرشيفية
الغربية ــ عادل ضرة

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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، العميد وائل الصيرفى  ، رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء محمود حمزة مدير الأمن.
 
أسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 3006 متهما، منهم 942 حكما جزئيا، و 101 حكم مستأنف، و 1936 حكم غرامات، 25 حكم مخالفات،و ضبط 3 متهمين هاربين من جناية منهم متهم هارب من مؤبد كما تم تحصيل 95 ألفا 966 جنيهات غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.

 


مدير امن الغربية

مدير المباحث الجنائية

حملة تنفيذ الأحكام

النيابة العامة

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