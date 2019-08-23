ضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائى فى 24 ساعة

كتب أحمد حسنى

شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية خلال 24 ساعة.

وأسفرت الحملات فى مجال الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، عن ضبط 34 قضية (سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل)، و"1057" قضية فى مجال مكافحة الظواهر الإجتماعية السلبية.

وفى مجال الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، تم ضبط "1080" قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية، إسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائى وغير غذائى، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية).

ونجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، فى ضبط "12100" قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط "672" قضية متنوعة، فى مجال الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات

وفى مجال الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، تم ضبط "187" قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب"، وضبط 6 قضايا فى مجال الأموال العامة

الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، و11 قضية (مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات).