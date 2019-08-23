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ضبط لص تخصص فى سرقة الدراجات النارية وبحوزته فرد خرطوش فى المحلة

الجمعة، 23 أغسطس 2019 01:57 ص
ضبط لص تخصص فى سرقة الدراجات النارية وبحوزته فرد خرطوش فى المحلة حبس - ارشيفية
الغربية – مصطفى عادل

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تمكن الرائد أحمد عبد الشافي رئيس مباحث قسم ثان المحلة، بإشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والعقيد دكتور عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، والعقيد أحمد كوهية وكيل فرع البحث الجنائي بالمحلة، من ضبط عاطل مسجل خطر، لارتكابه عدد من جرائم سرقة الدراجات النارية، وبحوزته فرد خرطوش.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير امن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، بضبط المتهم"عبد الله . ال " 32 سنه مقيم منطقة الجمهورية ثان المحله لارتكابه عدد من جرائم سرقة الدراجات النارية، وبحوزته فرد خرطوش بقصد الاتجار، تحرر المحضر 9194 جنايات قسم ثان المحلة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


مدير امن الغربية

المحلة

قسم ثان المحله

فرد خرطوش

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