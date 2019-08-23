ضبط سيدة تقود عائلتها فى تجارة الهيروين بالعبور بعد حبس أسرتها

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط سيدة وعاطل، من العناصر الإجرامية الخطرة، بمدينة العبور، تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهما 3 كيلو جرام لمخدر الهيروين.

جا ذلك فى إطار مواصلة الجهود الأمنية لمكافحة كافة أشكال الجريمة والعمل على ضبط العناصر الإجرامية القائمين على إرتكابها ، والتى من بينها مكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ورصد التشكيلات العصابية القائمة على جلبها وترويجها .

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عنصرين من العناصر شديدة الخطورة من ذوى السوابق الإجرامية، فى مجال الإتجار بمخدر "الهيروين" وترويجه على عملائهما بنطاق واسع بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، وهما سيدة من أهالى كوم السمن ومقيمة بدائرة قسم شرطة العبور، سبق اتهامها فى قضيتين، آخرهما قضية مخدرات، زوجة أحد العناصر الإجرامية فى مجال تجارة المخدرات، ومحبوس حالياً لاتهامه فى "3" قضايا "مخدرات"، وتنتمى إلى عائلة شديدة الخطورة فى مجال الاتجار بمخدر "الهيروين"، وسبق حبس واتهام شقيقتيها فى العديد من قضايا الاتجار بالمواد المخدرة، وعاطل من أهالى الحزانية - شبين القناطر، ومقيم بدائرة قسم شرطة الشروق – سبق اتهامه فى قضية "مخدرات".

عقب تقنين الإجراءات واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة، بالإشتراك مع قطاع الأمن الوطنى، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات أمام مسكن الأولى، وبحيازتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت ( "3" كيلو جرام ) ومبلغ مالى قدره ( "430,000" أربعمائة وثلاثون ألف جنيه ) و ( 4 ) هواتف محمولة و( 4 ) ميزان .

واعترف المتهمان بحيازتهما لها بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار، وإستخدامهما للسيارة والهواتف والميزانان فى النقل والترويج على النحو الذى أكدته التحريات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.