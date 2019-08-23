ضبط سيارة محملة بـ4 طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء فى قطور

الغربية – عادل ضرة

تمكن العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، والقوة المرافقة له من ضبط سيارة نقل محملة بـ4 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء بدائرة مركز شرطة قطور.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بورود معلومات للإدارة بقيام "وحيد.ش.ع" 37سنة مقيم شارع داير الناحية بقرية سنبو الكبرى مركز زفتى بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82 % مخصص للمخابز البلدية المدعمة من قرى مركز قطور، لإعادة بيعه بالسوق السوداء محققا ارباح طائلة، وبتقنيين الإجراءات تم ضبطه أثناء قيادة السيارة رقم ق ف ب 6547 نصف نقل محملة بـ4 طن دقيق بلدي مدعم أثناء مرورها بقرية سجين الكوم، كما تم ضبط مبلغ 30 ألف جنيه حصيلة اتجاره فى الدقيق البلدي المدعم، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.