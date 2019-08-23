تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من ضبط سيارة محملة بـ 10 طن أسمدة مصنوعة من مواد جيرية بالتبين، وحرر محضر بالواقعة.

ونجح ضباط مباحث قسم شرطة التبين وبصحبته القوة المرافقة بمنطقة كورنيش النيل، من ضبط "ط. م"، 35 سنة، سائق ومقيم الحوامدية / جيزة ، اثناء استقلاله السيارة رقم س ص 7915 نقل " ملك شقيقه " محمل عليها 200 شيكارة أسمدة زراعية بإجمالي وزن 10 طن مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها.