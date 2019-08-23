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ضبط سيارة محملة بـ 10 طن أسمدة مصنوعة من مواد جيرية بالتبين

الجمعة، 23 أغسطس 2019 06:21 م
ضبط سيارة محملة بـ 10 طن أسمدة مصنوعة من مواد جيرية بالتبين أسمدة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - عبد الله محمود

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن،  من ضبط سيارة محملة بـ 10 طن أسمدة مصنوعة من مواد جيرية بالتبين، وحرر محضر بالواقعة.
 
ونجح ضباط مباحث قسم شرطة التبين وبصحبته القوة المرافقة بمنطقة كورنيش النيل، من ضبط "ط. م"، 35 سنة، سائق ومقيم الحوامدية / جيزة ، اثناء استقلاله السيارة رقم س ص 7915 نقل " ملك شقيقه " محمل عليها 200 شيكارة أسمدة زراعية بإجمالي وزن 10 طن مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها.
 
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط ، اعترف بان المضبوطات عبارة عن مواد جيرية تحصل عليها من مصنع كائن بمنطقة عرب أبو ساعد ـ الصف / جيزة ، وقيامه بإعادة تعبئتها بقصد بيعها كسماد زراعي لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 


اسمدة فاسدة

امن القاهرة

التبين

مواد جيرية

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