سوبر كورة
Ads
الجمعة، 23 أغسطس 2019 10:13 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. نساء بصدور عارية يتقدمن مظاهرات فى فرنسا احتجاجا على حرائق الأمازون

الجمعة، 23 أغسطس 2019 09:25 م
صور.. نساء بصدور عارية يتقدمن مظاهرات فى فرنسا احتجاجا على حرائق الأمازون نساء بصدور عارية يتقدمن احتجاجات فى فرنسا
كتب محمود رضا الزاملى وكالات _ تصوير رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تظاهر المئات من النشطاء المدافعين عن المناخ، بمحيط السفارة البرازيلية فى باريس، بسبب حرائق غابات الأمازون المطيرة فى البرازيل، والتى تسببت فى وقوع نحو 2500 حريق خلال اليومين الماضيين فقط، حيث تهدد الحرائق الضخمة غابات الأمازون وما تؤديه من دَور فى التوازن البيئى على مستوى العالم، وتصدرت سيدات بصدور عارية الاحتجاجات للمساعدة فى السيطرة على هذه الحرائق التى تهدد كوكب الأرض.

ومنذ بداية العام الجاري، تعرضت هذه الغابات المعروفة بأنها "رئة الأرض" لأكثر من 75 ألف حريق، وهو رقم قياسى يسجل زيادة بنسبة 84% على الحرائق التى اندلعت فى هذه الغابات العام الماضي.

تتواصل الضغوط الدولية على الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو للتحرك من أجل حماية غابات الأمازون واحتواء الحرائق الهائلة التى تشهدها منذ أكثر من 3 أسابيع، وأكد الرئيس الفرنسى أنه سيبحث مع قادة مجموعة السبع فى قمتهم فى بياريتس قضية حرائق الغابات فى الأمازون التى تعتبر "رئة الأرض".

تتوالى الدعوات الدولية من جميع الأوساط السياسية، الرياضية والفنية... على الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو من أجل احتواء الحرائق الهائلة التى تشهدها غابات الأمازون منذ أكثر من 3 أسابيع وأتت على جزء كبير على التى يطلق عليها "رئة الأرض".

وأطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عبر موقع تويتر، حملة نداءات لإنقاذ الأمازون، معبرا عن "القلق العميق" من الحرائق فى أكبر غابة استوائية فى العالم والتى يقع ستون بالمئة منها فى البرازيل.

الاحتجاج
الاحتجاج

 

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات

 

سيدات يتظاهرن بصدور عارية
سيدات يتظاهرن بصدور عارية

 

مظاهرة بمحيط السفارة البرازيلية
مظاهرة بمحيط السفارة البرازيلية

 

نساء بصدور عارية يتقدمن احتجاجات فى فرنسا
نساء بصدور عارية يتقدمن احتجاجات فى فرنسا

 


نساء بصدور عارية

احتجاجات

فرنسا

حرائق الأمازون

البرازيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

س و ج: كل ما تحتاج معرفته عن حرائق غابات الأمازون

الجمعة، 23 أغسطس 2019 09:00 م

فرنسا: مستشارو مجموعة السبع يناقشون "إجراءات ملموسة" بشأن حرائق الأمازون

الجمعة، 23 أغسطس 2019 07:40 م

شاهد.. تحت شعار "بدون الأمازون لا يوجد مستقبل" إحتجاجات أمام السفارات البرازيلية بالعالم

الجمعة، 23 أغسطس 2019 07:37 م

صحيفة "فاينانشال تايمز": حرائق الأمازون تثير قلق زعماء العالم

الجمعة، 23 أغسطس 2019 07:24 م

شاهد.. صورة ناسا من الفضاء توضح تأثير حرائق الأمازون على أمريكا الجنوبية

الجمعة، 23 أغسطس 2019 07:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أستون فيلا ضد إيفرتون.. العلم المصرى يزين ملعب فيلا بارك

أستون فيلا ضد إيفرتون.. العلم المصرى يزين ملعب فيلا بارك

شاهد آخر صورة لـ "شيرى عادل" قبل إعلان انفصالها عن معز مسعود

شاهد آخر صورة لـ "شيرى عادل" قبل إعلان انفصالها عن معز مسعود

فيديو جراف.. رونالدو يتصدر السجل الذهبى لجائزة أفضل لاعب فى أوروبا

فيديو جراف.. رونالدو يتصدر السجل الذهبى لجائزة أفضل لاعب فى أوروبا

محمد رمضان يشوق جمهوره قبل ساعات من حفلته فى الساحل الشمالى

محمد رمضان يشوق جمهوره قبل ساعات من حفلته فى الساحل الشمالى

س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى واطلع بره بدورى الأبطال الليلة

س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى واطلع بره بدورى الأبطال الليلة

ماذا يحتاج الأهلى من مواجهة اطلع بره الليلة؟.. حجز تذكرة التأهل لدور الـ32 بدورى الأبطال.. استعادة الثقة بعد وداع الكأس.. الاطمئنان على جاهزية الصفقات الجديدة.. شكل جديد للفريق بعد رحيل لاسارتى.. واختبار الدكة

ماذا يحتاج الأهلى من مواجهة اطلع بره الليلة؟.. حجز تذكرة التأهل لدور الـ32 بدورى الأبطال.. استعادة الثقة بعد وداع الكأس.. الاطمئنان على جاهزية الصفقات الجديدة.. شكل جديد للفريق بعد رحيل لاسارتى.. واختبار الدكة

التشكيل المتوقع للأهلى أمام اطلع بره فى دورى أبطال أفريقيا

التشكيل المتوقع للأهلى أمام اطلع بره فى دورى أبطال أفريقيا

فيديو معلوماتى.. الشيكولاتة البيضاء مش تسالى.. تمنع إصابتك بـ5 أمراض

فيديو معلوماتى.. الشيكولاتة البيضاء مش تسالى.. تمنع إصابتك بـ5 أمراض

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الداخلية تزيل تعديات على أملاك الدولة بـ3 محافظات

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الداخلية تزيل تعديات على أملاك الدولة بـ3 محافظات

تعرف على محاور النيل الجارى تنفيذها لربط شرق وغرب الصعيد × 6 معلومات

تعرف على محاور النيل الجارى تنفيذها لربط شرق وغرب الصعيد × 6 معلومات

الأرصاد: طقس حار على معظم الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس حار على معظم الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

بعد مد فترة القبول.. تعرف على شروط التحاق خريجى الجامعات بالشرطة

بعد مد فترة القبول.. تعرف على شروط التحاق خريجى الجامعات بالشرطة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة