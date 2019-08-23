صور.. نساء بصدور عارية يتقدمن مظاهرات فى فرنسا احتجاجا على حرائق الأمازون

كتب محمود رضا الزاملى وكالات _ تصوير رويترز

تظاهر المئات من النشطاء المدافعين عن المناخ، بمحيط السفارة البرازيلية فى باريس، بسبب حرائق غابات الأمازون المطيرة فى البرازيل، والتى تسببت فى وقوع نحو 2500 حريق خلال اليومين الماضيين فقط، حيث تهدد الحرائق الضخمة غابات الأمازون وما تؤديه من دَور فى التوازن البيئى على مستوى العالم، وتصدرت سيدات بصدور عارية الاحتجاجات للمساعدة فى السيطرة على هذه الحرائق التى تهدد كوكب الأرض.

ومنذ بداية العام الجاري، تعرضت هذه الغابات المعروفة بأنها "رئة الأرض" لأكثر من 75 ألف حريق، وهو رقم قياسى يسجل زيادة بنسبة 84% على الحرائق التى اندلعت فى هذه الغابات العام الماضي.

تتواصل الضغوط الدولية على الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو للتحرك من أجل حماية غابات الأمازون واحتواء الحرائق الهائلة التى تشهدها منذ أكثر من 3 أسابيع، وأكد الرئيس الفرنسى أنه سيبحث مع قادة مجموعة السبع فى قمتهم فى بياريتس قضية حرائق الغابات فى الأمازون التى تعتبر "رئة الأرض".

تتوالى الدعوات الدولية من جميع الأوساط السياسية، الرياضية والفنية... على الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو من أجل احتواء الحرائق الهائلة التى تشهدها غابات الأمازون منذ أكثر من 3 أسابيع وأتت على جزء كبير على التى يطلق عليها "رئة الأرض".

وأطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عبر موقع تويتر، حملة نداءات لإنقاذ الأمازون، معبرا عن "القلق العميق" من الحرائق فى أكبر غابة استوائية فى العالم والتى يقع ستون بالمئة منها فى البرازيل.



الاحتجاج



جانب من الاحتجاجات



سيدات يتظاهرن بصدور عارية



مظاهرة بمحيط السفارة البرازيلية