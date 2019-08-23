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صور.. شباب متطوعون يشاركون فى تصميم مشروعات لمكافحة تعاطى المخدرات

الجمعة، 23 أغسطس 2019 04:35 م
صور.. شباب متطوعون يشاركون فى تصميم مشروعات لمكافحة تعاطى المخدرات شباب متطوعون يشاركون فى تصميم مشروعات لمكافحة تعاطى المخدرات
كتب مدحت وهبة

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أعلن عمرو عثمان ،  مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى عن اختيار الصندوق لعدد "10 مشروعات وقائية" رائدة صممها الشباب بأنفسهم خلال جلسات المعسكر التدريبى لتطوير قدرات الهياكل الإدارية لوحدات التطوع لدى الصندوق على مستوى الجمهورية تحت عنوان " قوتنا فى شبابنا " فى إطار اليوم العالمى للشباب.

وأوضح عثمان ، أن هذه المشروعات سينفذها الشباب فى 10 محافظات مختلفة جميعها تعتمد على مكافحة تعاطى المخدرات والوقاية من الإدمان لافتا الى انه لأول مره يقوم الشباب بتصميم المشروعات بسواعدهم وسيقوم الصندوق بتمويلها للبدء فى التنفيذ خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر من العام الجارى وقام مساعد الوزيرة بتكريم الشباب المشاركة فى المعسكر والمشروعات الفائزة.

جاء ذلك خلال ختام فاعليات المعسكر التدريبى الذى نظمه صندوق مكافحة الادمان تحت رعاية وزيرة التضامن  ، لتطوير قدرات الهياكل الإدارية لوحدات التطوع لدى الصندوق على مستوى الجمهورية تحت عنوان " قوتنا فى شبابنا " وذلك فى إطار اليوم العالمى للشباب حيث استمر المعسكر على مدار 4 ايام بمحافظة الاسكندريةّ وبمشاركة 160 شاب وفتاة من القيادات التطوعية يمثلون 25 محافظة .

وأضاف " عثمان " انه على مدار الأربعة أيام الماضية شهد المعسكر التدريبى جلسات لتطوير قدرات الشباب والفتيات المتطوعين فى مجالات تصميم المشروعات والإعلام الاجتماعى والاتصال، وكذلك التدريب على النسخة المطورة من دليل عمل المتطوعين للوقاية من الإدمان "اختار حياتك" "نسخة 2020" ،لافتا الى ان تجربة التطوع فى الصندوق تجربة ملهمة ومدروسة بعناية ولا تدار بشكل عفوي، حيث إن التمكين الحقيقى للشباب يبدأ بالتأهيل لهم وأن برامج التأهيل والتدريب لروابط التطوع بالصندوق مستمرة وفى تطور دائم، ووصلت لدرجات علمية متميزة من خلال إطلاق دبلوم مهنى بجامعة القاهرة لتأهيل الشبل للاضطلاع بدورهم فى خفض الطلب على المخدرات بأحدث الأساليب العلمية، كما إن التطوع لا يعنى بأن تكون المشاركة فى الأعمال الهامشية بل يضرب الصندوق فى هذا مثالاً يحتذى به ،فنجد شباب المتطوعين يصيغون جنباً إلى جنب مع كوادر الصندوق سياسات مواجهة مشكلة المخدرات على صعيد خفض الطلب و يد المتطوعين تسبق الجميع فى تنفيذ برامج الصندوق المختلفة.

وأوضح عثمان، إن إدارة الوحدات التطوعية تتم بأسلوب ديمقراطى حر، حيث ينتخب المتطوعون فى كل محافظة رئيس وحدتها التطوعية وأعضائها وفق هيكل إدارى محدد، ولفترات زمنية محددة، كما تحرص وحدة التطوع بالصندوق على خلق فرص تطوعية تتلائم مع اهتمامات الشباب، بحيث تكون تجربة الشباب فى العمل التطوعى ذات منفعة مزدوجة للمتطوع والصندوق وتمكنه من بناء قدرات المتطوع فى المجالات التى تتفق مع قدراته واهتماماته فيثرى سيرته الذاتية وخبرته العملية والعلمية بجانب ان تجربة التطوع تخضع لتقييم علمى مستمر، وسيشهد اليوم العالمى للتطوع فى ديسمبر المقبل إطلاق نتائج دراسة متكاملة حول تجربة التطوع بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

وأشار عثمان ، إلى أنه خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يوليو 2019 تمكن الشباب المتطوعين لدى الصندوق من رفع وعى 1.5 مليون طالب و طالبة بأضرار تعاطى المخدرات فى 10 آلاف مدرسة فى مختلف المحافظات وإستهداف أكثر من 250 مركز شباب على مستوى الجمهورية ،وكذلك تنفيذ مبادرات متنوعة إستهدفت الفئات المختلفة من المجتمع استفاد منها أكثر من 500 ألف بجانب المساهمة فى تقديم خدمات العلاج لـ116 ألف مريض إدمان تقدموا لطلب العلاج من خلال الخط الساخن الذى يسهر عليه كوادر تطوعية متميزه ومؤهله على مدار الـ 24 ساعة.

 

 

مشاركة الشباب المتطوعين لدى صندوق مكافحة الادمان فى تصميم مشروعات بأنفسهم لمكافحة تعاطى المخدرات (1)
 

 

مشاركة الشباب المتطوعين لدى صندوق مكافحة الادمان فى تصميم مشروعات بأنفسهم لمكافحة تعاطى المخدرات (2)
 
مشاركة الشباب المتطوعين لدى صندوق مكافحة الادمان فى تصميم مشروعات بأنفسهم لمكافحة تعاطى المخدرات (3)
 
 
مشاركة الشباب المتطوعين لدى صندوق مكافحة الادمان فى تصميم مشروعات بأنفسهم لمكافحة تعاطى المخدرات (4)
 

 

مشاركة الشباب المتطوعين لدى صندوق مكافحة الادمان فى تصميم مشروعات بأنفسهم لمكافحة تعاطى المخدرات (5)
 

 

 

مشاركة الشباب المتطوعين لدى صندوق مكافحة الادمان فى تصميم مشروعات بأنفسهم لمكافحة تعاطى المخدرات (6)
 
 
مشاركة الشباب المتطوعين لدى صندوق مكافحة الادمان فى تصميم مشروعات بأنفسهم لمكافحة تعاطى المخدرات (7)
 

 


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