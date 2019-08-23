صور.. حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع طنطا فى الغربية

الغربية - مصطفى عادل

شن قسم شرطة المرافق بمحافظة الغربية، برئاسة العقيد وسيم قنديل رئيس قسم شرطة المرافق بالغربية، بتوجيهات اللواء محمود حمزة مدير الأمن، حملات لفرض السيطرة الأمنية بشوارع مدينة طنطا، ورفع إشغالات المقاهى التى تعوق حركة المرور.

وجرى شن حملة مكبرة بالشوارع الرئيسية والميادين العامة على المحلات التجارية والكافيهات المخالفة، وأسفرت الحملة عن رفع 203 حالات إشغال طريق، وتحرير محاضر لكافيهات وضبط 5 شاشات عرض، كما تم ضبط 3 عربة يد و4 فرش فاكهة وخضر، وإزالة 20 حاجزا خرسانيا، وتم إخطار مدير أمن الغربية، بنتائج الحملة.