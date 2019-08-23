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شرطة بلجيكا تعتزم استخدام طائرات بدون طيار لمكافحة الجريمة

الجمعة، 23 أغسطس 2019 12:08 ص
شرطة بلجيكا تعتزم استخدام طائرات بدون طيار لمكافحة الجريمة الشرطة البلجيكية
كتب : أحمد علوى

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تعتزم الداخلية البلجيكية، تجهيز رجال شرطة مدينة شارلروا بطائرات بدون طيار لمكافحة الجريمة، وفقا لما نشرته صحيفة سود بريس البلجيكية، اليوم الخميس.

وبحسب ما جاء فى الصحيفة تم عرض طائرتين من الشرطة الفيدرالية فى شارلروا ، أمس الأربعاء ، كما تلقى ضباط الشرطة أيضًا تدريبات خاصة فى مرحلة ما قبل الإنتاج لإتقان جميع الجوانب الفنية.

وقال المتحدث باسم الشرطة ديفيد كوينو، بالإضافة إلى فائدتها التى لا يمكن إنكارها أثناء العمليات الدقيقة ، فإن هذا النوع من الطائرات بدون طيار قادر على رصد لوحة الترخيص على بعد 10 كيلومترات: "بفضل دقة الصور ، يمكننا أيضًا تحقيق من الصور وإعادة بناء الأماكن بنظام 3D"، ويضيف ديفيد كوينو ، "هذا يجنبنا الاضطرار إلى الذهاب إلى مسرح الجريمة لاتخاذ تدابير إضافية".

ويشار إلى أن الطائرات مجهزة بكاميرات التصوير الحراري ، التصوير باستخدام الأشعة تحت الحمراء بدلا من الضوء المرئي، وأشعة الليزر كما أنها فعالة للغاية فى الليل.

 


بلجيكا

الشرطة البلجيكية

اخبار العالم

طائرات بدون طيار فى بلجيكا

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