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شرطة التموين تضبط 6739 طن لحوم و 120 كيلو أسماك خلال 24 ساعة

الجمعة، 23 أغسطس 2019 01:41 م
شرطة التموين تضبط 6739 طن لحوم و 120 كيلو أسماك خلال 24 ساعة لحوم - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - أحمد الجعفرى

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شنت الأجهزة الأمنية عدة حملات لضبط الأسواق، والمخالفات، وحررت عدة قضايا مخالفات ضبط خلالها مواد غذائية وسلع تموينية تباع بشكل غير قانونى.

نجحت الحملات التى شنتها الإدارة العامة لشرطة التموين خلال الـ24 ساعة الماضية، فى ضبط 40 قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، ضبط خلالها 6739 طن لحوم، و120 كيلو جرام أسماك، وضبط 20 قضية اسطوانات بوتاجاز، وضبط 17 قضية دقيق مدعم، ضبط خلالها 87450 طن دقيق.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية 11 قضية مواد بترولية، و 10 قضايا فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية، ضبط خلالها 479 كيلو جرام سكر وأرز وزيت، و372 عبوة زيت طعام.

 


سلع تموينية

شرطة التموين

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سمك

لحمة

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