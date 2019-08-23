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شاهد فى دقيقة.. قواعد السكة الحديد لحجز التذاكر عبر الإنترنت

الجمعة، 23 أغسطس 2019 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. قواعد السكة الحديد لحجز التذاكر عبر الإنترنت محطة مصر
كتب رضا حبيشى

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يقدم "اليوم السابع" أهم المعلومات عن القواعد التى حددتها هيئة السكة الحديد للركاب، التى يجب عليهم اتباعها خلال حجز تذاكر القطارات عبر الإنترنت، فى السطور التالية:

1 ـ التأكد من صحة بيانات الراكب التى تم إدخالها لحجز التذكرة من قبل الكمسرى .

2 ـ اصطحاب الراكب بطاقة الرقم القومى والبطاقة الائتمانية خلال استقلاله القطار.

3 ـ بعد منتصف الليل يتغير موعد بدء الرحلة تلقائيًّا إلى اليوم التالى.

4 ـ فى حال تغيير بيانات الحجز قبل السفر يتم إبلاغ الراكب بالتليفون أو الإيميل.

5 ـ إتمامك لعملية الحجز يعنى اطلاعك على كل قواعد وشروط الحجز.

6 ـ لا يحق للراكب الاعتراض على القواعد والشروط المكتوبة والمعلنة على موقع الهيئة بالقطار.

7 ـ يحق لرئيس القطار إلغاء الحجز حال الاعتراض على الشروط أو التصرف بشكل غير لائق مع موظفى القطار.

8 ـ متعلقات الراكب داخل القطار تعتبر مسئوليته الشخصية.

9 ـ غير مسموح باصطحاب الحيوانات الأليفة على القطار.

 

 


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