شاهد فى دقيقة.. قواعد السكة الحديد لحجز التذاكر عبر الإنترنت

يقدم "اليوم السابع" أهم المعلومات عن القواعد التى حددتها هيئة السكة الحديد للركاب، التى يجب عليهم اتباعها خلال حجز تذاكر القطارات عبر الإنترنت، فى السطور التالية:
1 ـ التأكد من صحة بيانات الراكب التى تم إدخالها لحجز التذكرة من قبل الكمسرى .
2 ـ اصطحاب الراكب بطاقة الرقم القومى والبطاقة الائتمانية خلال استقلاله القطار.
3 ـ بعد منتصف الليل يتغير موعد بدء الرحلة تلقائيًّا إلى اليوم التالى.
4 ـ فى حال تغيير بيانات الحجز قبل السفر يتم إبلاغ الراكب بالتليفون أو الإيميل.
5 ـ إتمامك لعملية الحجز يعنى اطلاعك على كل قواعد وشروط الحجز.
6 ـ لا يحق للراكب الاعتراض على القواعد والشروط المكتوبة والمعلنة على موقع الهيئة بالقطار.
7 ـ يحق لرئيس القطار إلغاء الحجز حال الاعتراض على الشروط أو التصرف بشكل غير لائق مع موظفى القطار.
8 ـ متعلقات الراكب داخل القطار تعتبر مسئوليته الشخصية.
9 ـ غير مسموح باصطحاب الحيوانات الأليفة على القطار.
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