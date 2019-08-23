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شاهد.. تحت شعار "بدون الأمازون لا يوجد مستقبل" إحتجاجات أمام السفارات البرازيلية بالعالم

الجمعة، 23 أغسطس 2019 07:37 م
شاهد.. تحت شعار "بدون الأمازون لا يوجد مستقبل" إحتجاجات أمام السفارات البرازيلية بالعالم الاحتجاجات
كتبت فاطمة شوقى

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انتشرت الإحتجاجات أمام السفارات البرازيلية فى العالم اليوم الجمعة، بسبب حرائق غابات الأمازون تحت شعار SOS الأمازون.

وتدعو مجموعة "شباب من أجل المناخ" البيئية إلى المظاهرات للتعبير عن رفضها للسياسات الاقتصادية والصناعية للحكومة البرازيلية، والتى يعتبرونها المسئول الرئيسى عن هذه الكارثة البيئية.

ووفقا لوكالة "روسيا اليوم"، على نسختها الإسبانية فإن إحدى التجمعات النشطة الأولى كانت فى مدريد ، والتى بدأت فى الساعة 12 ظهراً فى إسبانيا أمام السفارة البرازيلية ، فى وسط المدينة.

وردد نحو 200 شخص، كثير منهم يجلسون أو يرقدون على الأرض ، وهم يهتفون شعارات مثل "إنها ليست نار ، إنها رأسمالية" ، و"بدون الأمازون لا يوجد مستقبل" ، وأعربوا عن غضبهم إزاء الدمار البيئى الذى تسببه البرازيل ، وضد رئيس البرازيل جايير بولسونارو وسياساته الاقتصادية المسؤولة عن الكارثة البيئية.

ويقول منظمو هذا الاحتجاج العالمى، "يسمح جاير بولسونارو بهذا الملجأ الطبيعى الضرورى جدًا لحرق الجميع ، لكننا لن نسمح بذلك"، وأوضحوا فى بيانهم "سنركز حتى يسمع صوتنا فى الشوارع والساحات".

ومن جانبه ، ندد المعهد الوطنى لبحوث الفضاء بالبرازيل (إنب) بأن إزالة الغابات دمرت 2254 كيلومترًا مربعًا من الأمازون خلال شهر يوليو الماضى فقط ، وهو رقم يمثل زيادة قدرها 278٪.

 

 


البرازيل

حرائق الامازون

الامازون

بولسونارو

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