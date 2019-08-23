س وج... كل ما تريد معرفته عن حمى النفاس

حمى النفاس أو عدوى ما بعد الولادة من المشاكل الصحية التى تتعرض لها بعض السيدات وتؤثر على حالتهم الصحية، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن حمى النفاس وفقا لما ذكره موقع health
س: ما هى أسباب الاصابة بـ حمى النفاس؟
ج:
1:التهابات المسالك البولية عند السيدات بعد الولادة يزيد من خطر الاصابة بحمى النفاس.
2:اصابة المرأة الحامل ببعض أنواع البكتيريا أثناء الولادة تسبب الحمى.
3:إصابة المرأة بفقر الدم الشديد خلال فترة الحمل مما يؤثر على صحتها ويعرضها لحمى النفاس.
4:ضعف الجهاز المناعى عند المرأة الحامل يعرضها لحمى النفاس.
5:عدم نظافة الجهاز التناسلى عند المرأة يعرضها لحمى النفاس.
س: ما هى اعراض حمى النفاس؟
حمى النفاس
1: ارتفاع شديد فى درجة الحرارة
2:ألم شديد أسفل البطن والحوض.
3:افرازات مهبلية شديدة.
4:صداع شديد فى الرأس.
5:زيادة معدل ضربات القلب.
6:الشعور بالضيق والتوتر.
س: ما هو علاج حمى النفاس؟
يكون علاج حمى النفاس عن طريق المضادات الحيوية والأدوية المسكنة ولكن تحت إشراف الطبيب، مع الالتزام بالراحة.
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