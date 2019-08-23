س وج... كل ما تريد معرفته عن حمى النفاس

كتبت نهير عبد النبى

حمى النفاس أو عدوى ما بعد الولادة من المشاكل الصحية التى تتعرض لها بعض السيدات وتؤثر على حالتهم الصحية، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن حمى النفاس وفقا لما ذكره موقع health

س: ما هى أسباب الاصابة بـ حمى النفاس؟



ج:

1:التهابات المسالك البولية عند السيدات بعد الولادة يزيد من خطر الاصابة بحمى النفاس.

2:اصابة المرأة الحامل ببعض أنواع البكتيريا أثناء الولادة تسبب الحمى.

3:إصابة المرأة بفقر الدم الشديد خلال فترة الحمل مما يؤثر على صحتها ويعرضها لحمى النفاس.

4:ضعف الجهاز المناعى عند المرأة الحامل يعرضها لحمى النفاس.

5:عدم نظافة الجهاز التناسلى عند المرأة يعرضها لحمى النفاس.

س: ما هى اعراض حمى النفاس؟





حمى النفاس

1: ارتفاع شديد فى درجة الحرارة

2:ألم شديد أسفل البطن والحوض.

3:افرازات مهبلية شديدة.

4:صداع شديد فى الرأس.

5:زيادة معدل ضربات القلب.

6:الشعور بالضيق والتوتر.

س: ما هو علاج حمى النفاس؟



يكون علاج حمى النفاس عن طريق المضادات الحيوية والأدوية المسكنة ولكن تحت إشراف الطبيب، مع الالتزام بالراحة.