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س وج... كل ما تريد معرفته عن حمى النفاس

الجمعة، 23 أغسطس 2019 09:00 ص
س وج... كل ما تريد معرفته عن حمى النفاس حمى النفاس-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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حمى النفاس أو عدوى ما بعد الولادة من المشاكل الصحية التى تتعرض لها بعض السيدات وتؤثر على حالتهم الصحية، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن حمى النفاس وفقا لما ذكره موقع health

س: ما هى أسباب الاصابة بـ حمى النفاس؟
 

ج: 

1:التهابات المسالك البولية عند السيدات بعد الولادة يزيد من خطر الاصابة بحمى النفاس.

2:اصابة المرأة الحامل ببعض أنواع البكتيريا أثناء الولادة تسبب الحمى.

3:إصابة المرأة بفقر الدم الشديد خلال فترة الحمل مما يؤثر على صحتها ويعرضها لحمى النفاس.

4:ضعف الجهاز المناعى عند المرأة الحامل يعرضها لحمى النفاس.

5:عدم نظافة الجهاز التناسلى عند المرأة يعرضها لحمى النفاس.

س: ما هى اعراض حمى النفاس؟
 

حمى النفاس
حمى النفاس

 

1: ارتفاع شديد فى درجة الحرارة

2:ألم شديد أسفل البطن والحوض.

3:افرازات مهبلية شديدة.

4:صداع شديد فى الرأس.

5:زيادة معدل ضربات القلب.

6:الشعور بالضيق والتوتر.

س: ما هو علاج حمى النفاس؟
 

يكون علاج حمى النفاس عن طريق المضادات الحيوية والأدوية المسكنة ولكن تحت إشراف الطبيب، مع الالتزام بالراحة.

 

 

 


حمى النفاس

الحمى

الالم

الولادة

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