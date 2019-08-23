سيارة ميكروباص تطيح بقائد عربة كارو بأطفيح

اصطدمت سيارة ميكروباص بعربة كارو مساء اليوم الجمعة بأطفيح، مما أسفر عن مصرع قائد الكارو، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بإحدى الطرق أمام قرية بأطفيح.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين اصطدام سيارة ميكروباص، بعربة كارو، مما أسفر عن إصابة قائد العربة الكارو بكسور وجروح أدت لمصرعه، تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه قائد السيارة الميكروباص وأخطرت النيابة للتحقيق.