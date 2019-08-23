سيارة جيمس بوند تباع فى مزاد بأمريكا بـ 6.3 ملايين دولار خلال 5 دقائق

كتبت مريم بدر الدين

عرضت شركة "أستون مارتن" لتصنيع السيارات الفارهة، إحدى سياراتها والتى ظهرت في أحد أفلام سلسلة جيمس بوند الأمريكية، مقابل ستة ملايين و385 ألف دولار، فى صالة مزادات سوثبي الأمريكية.





وبدأ المزاد بعرض لقطات قصيرة من الفيلم والذى ظهرت به السيارة، وبدأت المزايدة على سيارة "العميل 007" حيث حاول ستة مزايدين الفوز بالسيارة سواء، وفقا لموقع "الإمارات اليوم".

و استغرق المزاد نحو خمس دقائق قبل استقرار المزاد على الشخص الفائ، حيث عرض أحد المزايدين أربعة ملايين و500 ألف دولار للحصول على السيارة، ليعرض مزايد آخر خمسة ملايين دولار، لتهدأ المزايدة قليلاً وتقل المبالغ التي تضاف إلى السعر .

يذكر أن السيارة "أستون مارتن دي.بي.5" أنتجت خصيصاً لفيلم "جولدن فنجر"، حيث تم تزويدها بمدفع آلي وطبقة مصفحة ونظام ملاحي وأدوات أخرى تمت إضافتها عند تصنيع السيارة.

وفيما بعد تم استخدام السيارة «دي.بي 5» في الترويج للجزء التالي من سلسلة أفلام «جيمس بوند».

وتم تجديد السيارة في سويسرا عام 2012، إذ أصبحت قادرة على العمل بالطريقة التي كانت تعمل بها في الفيلم.

وكانت التقديرات لسعر السيارة قبل طرحها للبيع في المزاد تراوح بين 4 و6 ملايين دولار، لذلك فإن سعر البيع النهائي في المزاد الذي بلغ نحو ستة ملايين و385 ألف دولار ينخفض إلى خمسة ملايين و800 ألف دولار، وبعد خصم عمولة صالة المزادات يعتبر سعراً جيداً.