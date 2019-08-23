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سريلانكا تنهى حكم الطوارئ المفروض عقب هجمات عيد الفصح

الجمعة، 23 أغسطس 2019 01:14 م
سريلانكا تنهى حكم الطوارئ المفروض عقب هجمات عيد الفصح سريلانكا
أ ش أ

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 أنهت سريلانكا حكم الطوارئ الذي دام لأربعة أشهر وتم فرضه عقب وقوع هجمات انتحارية في عيد الفصح أودت بحياة أكثر من 260 شخصا.

وقال مكتب الرئيس السريلانكي - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية اليوم الجمعة إن الرئيس مايتريبالا سيريسينا سمح بانتهاء حكم طوارئ عبر عدم التوقيع على مرسوم تمديده لشهر إضافي.


وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن قوانين الطوارئ تمنح الجيش والشرطة سلطات واسعة للقبض على المشتبه بهم واعتقالهم.


يذكر أنه تم إلقاء اللائمة في الهجمات الدامية، التي استهدفت ثلاث كنائس وثلاثة فنادق في العاصمة كولومبو ومحيطها وفي بلدة "باتيكالوا" شرقي البلاد في أبريل الماضي، على جماعتين محليتين.

 


سريلانكا

عيد الفصح

هجمات انتحارية

باتيكالوا

حالة الطوارئ

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