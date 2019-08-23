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زوج يطالب بإثبات نشوز زوجته: "مراتى زعلانة عشان مصروف البيت وبتعايرنى"

الجمعة، 23 أغسطس 2019 10:47 ص
زوج يطالب بإثبات نشوز زوجته: "مراتى زعلانة عشان مصروف البيت وبتعايرنى" محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

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أقام زوج دعوى لإثبات نشوز زوجته ،أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، ادعى فيها خروجها عن طاعته بسبب رفضها الإنفاق عليه وهجرها له، واستيلائها على منزل الزوجية منذ 6 شهور، ليؤكد :"بتعايرنى بسبب تقاسمنا مصروفات المنزل، بسبب إصابتى بمرض تركنى قعيدا دون عمل، بعد 12 سنة زواج، كنت أعمل ليلا ونهارا، لأوفر لها الرفاهية، لتتخلى عنى بعد تعرضى لضائقة مادية".

وتابع "أحمد.أ.ل"، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية:  مرات كثيرة تعدت بالسب على، بعد أن أصابنى المرض، لتعنفنى أمام أولادى، وعندما أشكو لأهلها تهددنى بالطلاق، وتطردنى من المنزل وتمنعنى من الدخول وتأخذ متعلقاتى.

وأكد الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" لم تقف بجوارى فى أزمتى وذهبت وحررت بلاغ ضدى، واتهمتنى بتبديد منقولاتها ورفضت تنفيذ حكم الرؤية، وهجرتنى منذ أكثر من 6 شهور، واستولت على كل ما أملك".

ويؤكد:" ذهبت لأهلها لمحاولة الصلح، وهناك انقضوا على وانهالوا على بالضرب المبرح، لأنقل فى حالة صحية متدهورة، وفاقد الوعى إلى مستشفي، بسبب مطالبتى بتمكينى من رؤية أطفالى" .

وأضاف الزوج أن زوجته كانت تقابل كل مايفعله من أجل الحفاظ على المنزل باستهتار، وتعامله دون احترام أمام أهله وأصدقائهما، دون أن يبدى أى اعتراض حتى يحافظ على استقرار صغيرته.


محكمه الاسره

خطف الاطفال

زوجه عنيفه

زوج معنف

ضرب الازواج

صراع الزوجات

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