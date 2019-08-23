زعيم المعارضة الفنزويلية: معارضو مادورو لن يشاركوا فى أية انتخابات تشريعية

كراكاس / أ ش أ/

قال زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان جوايدو، إن معارضى الرئيس نيكولاس مادورو لن يشاركوا فى أية انتخابات تشريعية مبكرة يدعو الأخير إليها.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية عن جوايدو قوله، فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن المشاركة فى أية منافسة انتخابية فى ظل بقاء حكومة مادورو ستكون "مسرحية هزلية"، ولم تتطرق الشبكة إلى المزيد حول ذلك.

وتعهدت مؤخراً حكومة مادورو بالدعوة إلى إجراءا انتخابات لـ"الجمعية الوطنية" التى تسيطر عليها المعارضة عام 2020.

يذكر أن وتيرة الأزمة فى فنزويلا تشهد احتداداً منذ يناير الماضي، لدى إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، فى ظل وجود الرئيس الحالى نيكولاس مادورو. ولم تمرّ دقائق حتى اعترف الرئيس الأمريكى ترامب بجوايدو، واصفا حكومة مادورو بأنها "غير شرعية".

يُشار إلى أن الولايات المتحدة أول دولة تعترف فى بداية العام بزعيم المعارضة الفنزويلى خوان جوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا. وفرضت واشنطن حظرا نفطيا على فنزويلا فى أبريل الماضى لتصعيد الضغط على مادورو وإجباره على التخلى عن السلطة.