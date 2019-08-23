رئيس وزراء اليابان: كوريا الجنوبية عليها الوفاء بوعودها وإعادة بناء الثقة

رويترز

قال رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبي، اليوم الجمعة، إن بلاده لا تزال تتوقع أن تفي كوريا الجنوبية بوعودها بشأن قضية العمالة القسرية إبان الحرب والعمل على إعادة بناء الثقة.

تأتي تصريحات آبي في أعقاب إعلان كوريا الجنوبية يوم الخميس إنهاء اتفاقية لتبادل المعلومات المخابراتية مع اليابان وسط خلاف بشأن تعويض الكوريين الجنوبيين الذين أرغموا على العمل إبان الحرب خلال احتلال اليابان لكوريا.

وبدأت العلاقات بين البلدين في التدهور أواخر العام الماضي بعد أن أمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية الشركات اليابانية بدفع تعويضات لبعض ضحايا العمل القسري. ونددت اليابان بالحكم قائلة إن هذه المسألة تمت تسويتها بموجب معاهدة تطبيع العلاقات عام 1965.