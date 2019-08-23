رئيس جمهورية الشيشان يشكر الوفود المشاركة افتتاح أكبر جامع في أوروبا

وكالات

رحب رئيس جمهورية الشيشان رمضان أحمدوفيتش قديروف، بجميع الوفود المشاركة من مختلف الدول العربية والإسلامية في مراسم افتتاح أكبر جامع في أوروبا "فخر المسلمين "التي تنطلق، اليوم الجمعة.

ورحب الرئيس الشيشانى، بوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يرأس وفد المملكة المشارك في الافتتاح.

واكد الرئيس الشيشانى، وفقا لما نشرته وكالة الانباء السعودية، أن مشاركة المملكة بوفد رفيع المستوى تأتي في إطار حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، على المشاركة الفاعلة في جميع المناسبات الدينية والمحافل الدولية انطلاقا من رسالتها السامية في خدمة الإسلام والمسلمين وتجسيداً لدورها في دعم كل عمل يسهم في جمع الصف الإسلامي.

وقال إن المشاركة تأتي أيضا لتأكيد العلاقات والروابط الأخوية بين البلدين والتي تقوم على أساس متين من رابطة الدين والأخوة الإسلامية، مشيداً بمواقف المملكة الداعمة لمختلف القضايا التي تجمع الصف الإسلامي وتنشر الوسطية والاعتدال وتحارب كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب .

واضاف الرئيس الشيشانى، مبيناً أن هذا الجامع سيحمل رسالة المحبة والسلام ونشر قيم وسماحة الإسلام بعيداً عن كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تنافي تعاليم دينيا الحنيف .