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رئيس الوزراء الكندى يتوجه إلى فرنسا للمشاركة فى قمة مجموعة السبع

الجمعة، 23 أغسطس 2019 09:52 م
رئيس الوزراء الكندى يتوجه إلى فرنسا للمشاركة فى قمة مجموعة السبع جستن ترودو رئيس الوزراء الكندى
أوتاوا /أ ش أ/

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غادر رئيس الوزراء الكندى، جستن ترودو، اليوم الجمعة بلاده متوجها إلى فرنسا لحضور قمة قادة مجموعة السبع الصناعية الكبرى.

ومن المقرر أن يناقش ترودو الكثير من المواضيع الهامة على جدول أعماله ولكن ليس من الواضح ما إذا كان قادة العالم سيتوصلون إلى أى توافق فى هذا التجمع.

كما سيناقش ترودو العلاقات مع الصين، والنزاع التجارى بين واشنطن وبكين الذى يتسبب فى أضرار جانبية فى جميع أنحاء العالم، بجانب مناقشة التطورات فى هونج كونج، والوضع فى فنزويلا.

وقد دعت أيضا مجموعة السبع إلى "التطرق إلى المشكلة الطارئة" لإطفاء الحرائق فى غابات الأمازون.

واتهم الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو أمس الخميس الرئيس الفرنسى ماكرون بالعمل "بعقلية استعمارية"، بعدما أكد الرئيس الفرنسى أنه سيبحث مع قادة مجموعة السبع فى قمتهم فى بياريتس قضية حرائق الغابات فى الأمازون.

 


رئيس الوزراء الكندى

كندا

أخبار كندا

فرنسا

قمة مجموعة السبع

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