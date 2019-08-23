رئيس الشيشان يشهد أكبر 4 فعاليات إسلامية فى أوروبا اليوم.. تعرف عليها

رسالة الشيشان : إسماعيل رفعت

تفتتح اليوم الجمعة، جمهورية الشيشان، عضو الاتحاد الروسى، جامع "فخر المسلمين"، الذى يعد أكبر مسجد فى جمهورية الشيشان وأوروبا، برعاية وحضور الرئيس الشيشانى رمضان أحمد قاديروف، وبمشاركة وفود إسلامية من عدد من الدول.



ويشارك فى الفعاليات 400 مشارك ومدعو وقيادى بالافتتاح، والذى يأتى ضمن 4 فعاليات الأكبر فى أوروبا ولأول مرة هى: افتتاح المسجد، وتكريم الفائزين بالمسابقة الدولية للقران الكريم، وتكريم الفائزين بالمسابقة الشعرية فى مدح الرسول بالفصحى من 200 دولة، وافتتاح مركز تحفيظ القران الكريم السابع بالشيشان.



ويحضر من مصر الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية، والوفد المرافق له، والدكتور نوح العيسوى وكيل الاوقاف نيابة عن الوزير، والدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامى.



ويرأس وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وفد المملكة العربية السعودية المشارك فى افتتاح الجامع.​



​ويضم الوفد المرافق للوزير آل الشيخ المستشار بالديوان الملكى الدكتور سعد بن ناصر الشثري، كما يضم الوفد نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، وعدداً من مسئولى الوزارة.



ويكرم الرئيس الشيشانى رمضان قاديروف الفائزين فى المسابقات ويفتتح المنشآت الجديدة وسط الحضور الدولى.



ويعتبر تحفة العمارة الإسلامية الحديثة بنى على طراز البوابات الأربع المتناظرة، والتى يقابل بعضها بعضا، ويتكون الجامع من طابقين بالإضافة إلى القبو، ويأخذ الجامع شكلاً مربعاً ويصل طول الضلع فيه إلى (65) متراً، ويبلغ طول أسس الجامع الخراسانية (100) متر.

وتبلغ المساحة الشاغرة للمسجد (9.700) متر مربع، وتبلغ القدرة الاستيعابية للجامع فى الداخل (20.000) مصل، وفى الخارج (100.000) مصل، كما بنى بجانب الجامع أربعة أبنية خاصة فيها أماكن الوضوء، و تحيط بالمسجد مناطق خضراء تبلغ مساحتها (15.000) متر مربع.



يشار إلى أن مسجد "فخر المسلمين" بنى فى مدينة شالى بالجمهورية الشيشانية وهو أكبر جوامع أوروبا.