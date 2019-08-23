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رئيس البرازيل يتهم نظيره الفرنسى باستغلال حرائق الأمازون لتحقيق مكاسب شخصية

الجمعة، 23 أغسطس 2019 09:22 ص
رئيس البرازيل يتهم نظيره الفرنسى باستغلال حرائق الأمازون لتحقيق مكاسب شخصية الرئيس البرازيلى جاير بولسونارو
أ ش أ

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اتهم الرئيس البرازيلى جاير بولسونارو، الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون باستغلال مشكلة حرائق الغابات فى الأمازون ودول إقليمية أخرى من أجل تحقيق مكاسب سياسية شخصية، واصفا لهجة ماكرون بأنها تستخدم "أسلوب الإثارة".

 

وكتب بولسونارو - على موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الجمعة "اقتراح الرئيس الفرنسى بأن تتم مناقشة قضية الأمازون خلال قمة مجموعة السبع بدون مشاركة دول المنطقة، وهو ما يستحضر عقلية استعمارية لا مكان لها فى القرن الحادى والعشرين".


وكان ماكرون قد اعتبر - أمس - أنّ الحرائق فى غابات الأمازون تمثّل أزمة دولية، داعيا إلى مناقشة هذه المسألة الملحة بين أعضاء مجموعة السبع خلال القمة فى باريس نهاية هذا الأسبوع.


البرازيل

فرنسا

جاير بولسونارو

ماكرون

حرائق الغابات

حرائق الأمازون

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